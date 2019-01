Peste patru milioane de oua contaminate, gasite la o ferma avicola

Ziare.

In luna noiembrie a anului trecut, medicii veterinari din cadrul DSV Teleorman au controlat ferma din localitatea teleormaneana Draganesti Vlasca si au prelevat probe din oua de gaina din cadrul unui lot, avand data de productie 21 noiembrie 2018.Probele recoltate au fost ulterior expediate pentru analize de laborator, in vederea depistarii unor eventuale reziduuri la Institutul de Igiena si Sanatate Publica Veterinara din Bucuresti."Ca urmare a primirii buletinului de analiza, care releva depasirea limitei maxime admise pentru substanta Fipronil, DSVSA Teleorman a dispus pana la data acestui comunicat, sechestrarea unui numar de 4200000 de oua, care vor fi dirijate la o unitate autorizata pentru a fi distruse", se arata in comunicatul transmis, miercuri, de institutie.Mai mult decat atat, ferma este supravegheata in continuare, fiind prelevate si expediate probe din oua catre Institutul de resort, pana cand vor fi confirmate buletine de analiza, care sa releve disparitia substantei din produsele alimentare respective.In acest moment, Directia de Sanatate Publica Teleorman desfasoara o ancheta la ferma pentru a stabili sursa contaminarii cu Fipronil.Fipronilul este un insecticid cu spectru larg, interzis in Uniunea Europeana la animale destinate consumului uman, din cauza riscului foarte crescut pentru om de a suferi diverse forme de toxiinfectie alimentara.Surse neoficiale din cadrul fermei sustin ca substanta s-ar fi utilizat pentru indepartarea paduchilor la gaini, fara sa se anticipeze consecintele.