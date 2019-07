Pesti Piranha, gasiti intr-un lac din Romania unde oamenii merg la scaldat

Ziare.

"Aseara (duminica - n.red.) cand am fost la pescuit am avut ocazia sa prind si eu un Piranha la barajul Firiza, am auzit ca au fost prinsi mai multi pesti, e o surpriza pentru mine dar ma gandesc la consecinte deoarece sunt turisti care fac baie, iar acest peste este recunoscut pentru ferocitatea si dintii sai foarte ascutiti", a declarat un pescar pentru Jurnal de Maramures Nu se stie cum au ajuns pestii in apele barajului. Oamenii spun ca vor evita zona pana cand situatia va fi lamurita.