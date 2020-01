Pisica Patrata ofera o noua imagine Institutului Cervantes din Bucuresti

Ziare.

com

Mai exact, luni, 3 februarie, de la ora 19:00, printr-un eveniment atipic: un performace cu muzica si desen live, sustinut de OrkiPP (ORKID & PISICA PATRATA).Inainte de momentul artistic, vor vorbi despre aceasta colaborare E.S. Manuel Larrotcha Parada, ambasadorul Spaniei in Romania, si Jorge Jimenez-Zumalacarregui, directorul Institutului Cervantes din Bucuresti, alaturi de artist."Pentru Institutul Cervantes din Bucuresti, acest proiect reprezinta o incercare de repozitionare in prim-planul culturii bucurestene, dand credit unui curent artistic nou, uneori controversat, dar cu siguranta unul dintre cele mai importante din istoria artelor contemporane.Si asta cu ajutorul unuia dintre cei mai talentati artisti vizuali romani, Pisica Patrata", a declarat Jorge Jimenez-Zumalacarregui, directorul Institutului Cervantes din Bucuresti.Astfel, principalul spatiu de popularizare a culturii Spaniei si a tarilor de limba spaniola in capitala tarii noastre incepe anul cu un eveniment-manifest, reprezentativ pentru profilul pe care isi propune sa il aiba Institutul Cervantes din Bucuresti incepand din 2020.Piesa principala a proiectului o reprezinta compozitia din holul central al Institutului Cervantes, creatie care insumeaza toate preocuparile recente ale artistului: relatiile, vecinatatea, suprapunerea, alaturarea, succesiunea personajelor din imaginarul sau, grupate generic sub numele de Pisica Patrata. Complexul de lucrari este completat de alte doua creatii realizate in stiluri diferite: una care imbie la visare, iar cealalta, mai riguroasa, dar usor hipnotica prin repetitivitate.In toate, insa, se regaseste cate un mic detaliu care face legatura cu spatiul in care sunt create.Prezenta la eveniment este libera, in baza unei rezervari prin e-mail, trimisa la adresa cultbuc@cervantes.es. Rezervarea este confirmata numai dupa primirea raspunsului in scris la cererea de rezervare.Alexandru Ciubotariu este un artist care traieste si lucreaza la Bucuresti. Este cunoscut pentru creatia de banda desenata, dar si pentru proiectul Muzeul Benzii Desenate. Creatia de street-art l-a facut cunoscut publicului drept Pisica Patrata. Albumul "Pisic apat rata" este primul album de street-art din Romania, publicat in 2010, la Editura Vellant.A adunat mai mult de 100 de expozitii si interventii in spatii expozitionale din tara si strainatate. A aparut in peste 60 de publicatii din tara si strainatate si a facut ilustratii pentru mai multe carti si albume de benzi desenate. Este castigator al mai multor premii nationale, majoritatea pentru ilustratie si banda desenata.Orkid, trioul de shoegazeri nervosi din Bucuresti, isi definesc stilul ca fiind post-traumatic blues. Pentru ei sunt definitorii afectiunea si respectul pentru balene, orci si tot felul de alte bestii marine, terestre si extraterestre. In stilul lor se resimt influente diverse, de la punk la post-rock si de la blues la prog sau chiar muzica academica, Orkid.Pentru ca cei doi fondatori ai grupului vin din zona productiilor vizuale - Vlad este de formare scenarist si regizor de film, iar Radu, animator si artist grafic -, Orkid este un produs cinematic, care pune accentul si pe vizualuri animate, ilustratie si design.OrkiPP este un performance transmedia in care li se alatura artistul grafic Pisica Patrata.Institutul Cervantes din Bucuresti, deschis in 1995, este unul dintre cele peste 90 de centre de pe cinci continente ale Institutului Cervantes din Spania, fiind principalul loc de popularizare a culturii spaniole in capitala tarii noastre.Infiintat la Madrid in 1991, Institutul Cervantes, ce poarta numele legendarului scriitor iberic, are ca scop declarat promovarea si predarea limbii spaniole si a face cunoscuta cultura Spaniei si a tarilor de limba spaniola.Este situat pe Bulevardul Regina Elisabeta nr. 38, in cladirea Hotelului Cismigiu si dispune de sali de curs, biblioteca, un auditorium si sala de expozitii. In prezent, institutul este condus de Jorge Jimenez-Zumalacarregui.Institutul Cervantes din capitala tarii noastre organizeaza,in colaborare cu diferite institutii locale si straine, activitati culturale diverse, atat literare, cat si muzicale sau de arta plastica, tocmai pentru a prezenta o panorama variataa culturii spaniole. De asemenea, Institutul dispune de o biblioteca cu peste 25.000 de volume, care constituie punctul de referinta pentru cei ce folosesc limba spaniola ca instrument de lucru.Dincolo de promovarea limbii si culturii spaniole, Institutul Cervantes ofera posibilitatea organizarii unor evenimente ce pot avea in prim-plan artistii si cultura romana, fie prin proiecte in care este direct implicat, fie prin punerea la dispozitie, prin inchiriere, a unor spatii pe care le detine, precum Sala "Auditorium" sau Sala de expozitii.