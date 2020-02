Plic suspect primit la Tribunalul Maramures. Patru persoane, consultate de paramedici

Ziare.

"Toate persoanele care au intrat in contact cu respectivul plic au fost consultate de catre un echipaj medical sosit la fata locului. Probele ridicate urmeaza sa fie supuse unei expertize criminalistice de specialitate. Politistii au intocmit dosar penal si continua cercetarile sub aspectul comiterii infractiunii de trafic de produse sau substante toxice", a precizat Florina Metes.De asemenea, Tribunalul Maramures a informat printr-un comunicat de presa ca activitatea institutiei a fost intrerupta aproape doua ore."Aducem la cunostinta opiniei publice ca in cursul zilei de astazi (...), accesul in sediul Palatului Justitiei a fost restrictionat iar sedintele de judecata au fost suspendate. Aceste masuri au fost dispuse in scop preventiv, in contextul in care, la Oficiul Postal situat in incinta Tribunalului Maramures, s-a primit un plic al carui continut a ridicat suspiciuni. Ulterior (...) activitatea instantei a fost reluata fara incidente", precizeaza comunicatul institutiei.Actiunea la fata locului a fost derulata de politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, impreuna cu cei de la Serviciul Criminalistic, alaturi de echipa de decontaminare din cadrul ISU Maramures si de grupa pirotehnica a SRI Maramures.