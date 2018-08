Politia l-a prins pe barbatul care a vandalizat casa lui Elie Wiesel

Ziare.

Potrivit unui comunicat al IPJ Maramures, cercetarile in acest caz continua sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sighetu Marmatiei."Politistii din Sighetu Marmatiei s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca in noaptea de 03/04 august persoane necunoscute au scris cuvinte si expresii obscene pe peretele Casei Memoriale Elie Wiesel din Sighetu Marmatiei. (..)A fost identificata persoana suspecta de comiterea faptei, un barbat de 37 de ani, domiciliat in municipiul Ramnicu Valcea. Sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sighetu Marmatiei, politistii continua cercetarile sub aspectul comiterii infractiunilor de distrugere si promovarea in public, in orice mod, de idei, conceptii sau doctrine antisemite", se arata in documentul transmis miercuri.Politistii sigheteni au precizat ca in acest caz s-a colaborat cu IPJ Valcea, iar la activitatile desfasurate pentru identificarea autorului vandalizaii au participat si politisti din cadrul Biroului de Combatere a Criminalitatii Organizate Maramures.Amintim ca, in noaptea de vineri spre sambata, casa memoriala din orasul Sighetu Marmatiei a scriitorului american de origine romana Elie Wiesel a fost mazgalita , pe peretii exteriori fiind scrise mesaje antisemite.Cu un rosu intens, pe imobilul din Sighetu Marmatiei a fost scris "WC public antisemit pedofil", "Nazi jidanu zace in iad cu Hitler" si "M... Merkel plus Trump si Putin".Elie Wiesel s-a nascut la Sighetu Marmatiei in 1928, intr-o familie de evrei. El a fost supravietuitor al Holocaustului. A decedat la New York in 2016, iar in timpul vietii a fost scriitor si ziarist. In 1986, a fost distins cu Premiul Nobel pentru Pace, in 1996 a fost numit membru al Academiei Americane de Arta si Literatura‚Ā†, iar din 2001 a fost ales membru de onoare al Academiei Romane.