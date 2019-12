Povestea anului 2019 si perspectivele lui 2020 - grafice Financial Times

Imagini: Financial Times/ Curs de Guvernare

Victoria lui Boris Johnson in scrutinul parlamentar organizat in decembrie in Marea Britanie, in contextul angajamentului de a realiza Brexit, inseamna ca premisa unui grafic referitor la producerea unui "Brexit dur" ramane o posibilitate puternica in anul 2020.Reducerile de venit estimate evidentiaza prima lege a geografiei enuntata de Waldo Tobler: "Totul are legatura cu toate celelalte, dar lucrurile apropiate au o legatura mai mare decat cele mai indepartate". Cei mai multi economisti anticipeaza ca un Brexit dur va afecta cel mai mult Marea Britanie, iar apoi Irlanda, dar efectele se vor extinde in Europa.Conform graficului prezentat de FT, in cazul unui Brexit dur, veniturile pe cap de locuitor vor scadea cel mai mult in Marea Britanie si Irlanda, dar vor fi reduceri si in Franta, Olanda, Belgia, Suedia, Germania, Italia si Austria.Prima doza de imunizare impotriva rujeolei ofera unei persoane protectie in proportie de 90%. Douazeci si trei de tari inca trebuie sa introduca a doua doza, care ar extinde protectia la 99%.Nu toate tarile au inregistrat progrese in eforturile de atingere a obiectivelor in materie de vaccinare. Tarile afectate de razboi sau de crize sociale, precum Siria si Sudanul de Sud, au inregistrat un declin mare in privinta ratelor de vaccinare anti-rujeola in ultimul deceniu.In SUA, unde exista o puternica miscare antivaccinare, nivelurile raman sub pragul de 95% necesar prevenirii epidemiilor majore.Angajatii se vor confrunta cu modificari majore ca urmare a procesului de automatizare. Si, potrivit Organizatiei pentru Cooperare Economica si Dezvoltare (OECD), guvernele nu pregatesc angajatii pentru efectele negative.O analiza efectuata de McKinsey sugereaza ca angajatii slab calificati si care au salarii mici sunt expusi cel mai mult riscurilor automatizarii. Dar, teoretic, toti angajatii sunt expusi riscului ca unele elemente ale activitatii sa fie automatizate.Conform estimarilor, nivelul oceanelor si marilor ar urma sa aiba o crestere de un metru pana in anul 2100 daca temperatura va creste cu mai mult de 3 grade Celsius.Nivelul marilor creste mai rapid decat se estima, generand riscuri semnificative pentru orasele situate in zone de coasta si pentru insulele de altitudine mica, conform Comisiei Interguvernamentale a ONU privind Schimbarile Climatice.