Premiera in 15 ani: Constructia hotelului de gheata de la Balea Lac a fost amanata

Ziare.

com

"Dragi prieteni, avand in vedere conditiile meteorologice in aceasta perioada, trebuie sa amanam inceperea lucrarilor la Hotelul de Gheata pana in luna ianuarie! Rezervarile facute pentru perioada 20 decembrie - 20 ianuarie 2020 trebuie reprogramate! Speram ca anotimpul de iarna se va instala in urmatoarele zile pentru a putea incepe lucrarile. Echipa Hotel of Ice Balea Lac", este mesajul celor de la hotelul de gheata de la Balea Lac. Turisti din mai multe tari si-au facut deja rezervari pentru a petrece Revelionul in hotelul de gheata de la Balea Lac.Ca in fiecare an, o echipa formata din 40 de muncitori din Targu Mures ar fi trebuit sa inceapa, la finalul lunii noiembrie, constructia singurului hotel de gheata din judet, cel aflat la peste 2.000 de metri altitudine la Balea Lac.Caldura de afara si faptul ca lacul nu este inca inghetat, de unde se lua materia prima pentru hotel, au facut ca, in acest an, sa nu se poata realiza inedita constructie de gheata din Muntii Fagaras.Meteorologii sibieni se asteapta ca marti si miercuri, la Balea Lac sa se inregistreze cele mai mari temperaturi de pana acum, de plus 11 grade. Cea mai calduroasa zi de 17 decembrie la Balea Lac a fost in urma cu 30 de ani, cand aici s-au inregistrat plus 9,6 grade Celsius, potrivit meteorologului Narcisa Milian.Luni, in jurul pranzului, la Balea Lac se inregistreaza 0,6 grade Celsius si stratul de zapada masoara 60 de centimetri.