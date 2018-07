Presedintele CJ Arad le cere ziaristilor sa "inchida ochii", dupa ce au relatat ca sunt purici in spital

Ziare.

Cionca considera ca presa ar trebui sa fie "alaturi" de administratie si sa nu mai faca "rau" spitalului prin anumite articole care i-ar determina pe pacienti sa evite aceasta unitate medicala. In plus,"Va cer, reprezentantilor presei, sa fiti alaturi de noi. M-a deranjat foarte mult articolul cu puricii.. Nu stiu daca va dati seama cat rau faceti spitalului, pentru ca foarte multi oameni dupa ce aud povestile astea pleaca de aici, nici nu vor sa incerce la Arad (tratamente - n.red.), ori sansa noastra e sa fim uniti toti (incluzand presa - n.red.) in jurul spitalului, sa inchidem ochii cand se mai intampla asa ceva", a spus Iustin Cionca."Profit de prezenta dumneavoatsra, a reprezentantilor presei, sa va rog sa ne sunati. Stiti ca suntem deschisi toti... Ne spuneti: uitati, am o informatie ca sunt purici. Noi mergem, curatam, facem ce e de facut (...) Trebuie sa recunoastem ca imaginea e spre dezastru, (n.r. - se crede ca) tot spitalul e plin de purici. Pe mine ma deranjeaza imaginea proasta care indeparteaza pacientii", a continuat seful Consiliului Judetean.Iustin Cionca a declarat ca va cere sa nu mai fie permis accesul apartinatorilor in afara programului de vizite."Sigur, cerem aparatului sa intervina de urgenta. Stiti ce le cer eu acuma? Sa nu mai intre nimeni in spital, pentru ca de acolo vin puricii. Hai sa fim seriosi, vine unul de afara cu un puric si ti-l lasa acolo si noi zicem acum ca e plin spitalul de purici. Cum o sa iasa asta? Oamenii cum o sa reactioneze ca nu ii mai lasam sa isi viziteze familia internata? Evident ca vom fi presati sa nu mai lasam apartinatorii sa intre in spital", a spus Cionca.Inainte de aceste solicitari neobisnuite adresate presei, Cionca a precizat ca vorbeste in calitate de ordonator de credite "care finanteaza spitalul si care a luat decizia sa bage bani in spital, luand de la drumuri, de exemplu, considerand ca totdeauna e mai bine sa salvezi niste vieti".In timpul conferintei, Cionca s-a adresat si reprezentantilor unitatii sanitare, cerand sa fie mai "prietenosi" cu pacientii."Chiar va rog sa fiti mai prietenosi putin, ca 'hospital' asta vine de la ospitalitate, noi trebuie sa simtim aici ospitalitate in spital cand venim, dar din pacate simtim raceala", a spus Cioca.Conform relatarilor din presa locala, cativa pacienti internati in saloane aflate la primul etaj al cladirii principale a SCJU Arad (Sectia Ortopedie-Traumatologie) s-au plans in ultimele zile ca in paturi sunt purici, insa conducerea unitatii sustine ca nu a primit astfel de sesizari, iar toate dezinsectiile si dezinfectiile au fost facute conform graficului.In sectie respectiva sunt ocupate aproximativ 60 de paturi din 65 disponibile, iar cadre medicale au afirmat ca daca au existat purici, acestia ar fi fost adusi de apartinatori, zeci de vizitatori fiind inregistrati in fiecare zi.In ultimii ani, pacientii au mai reclamat existenta puricilor in sectii ale spitalului, dar si a gandacilor.In mai 2017, mai multi parinti au postat pe retelele de socializare imagini filmate in Sectia Pediatrie II, aratand cum gandacii umbla pe podele, pereti, mobilier si chiar pe mancarea copiilor internati.Reprezentantii spitalului au spus atunci ca au facut trei dezinsectii doar in luna respectiva, dar au dat vina pe cladirea foarte veche. De altfel, aceeasi sectie a fost invadata de gandaci si in vara anului 2016.