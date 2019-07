Presedintele CJ Cluj face control la Protectia Copilului si sesiseaza Avocatul Poporului in cazul copilului omorat in bataie de mama lui

Ziare.

Intr-un comunicat remis, marti,, se precizeaza ca nu este prima actiune pe care Corpul de Control al presedintelui CJ o desfasoara la DGASPC cu privire la disfunctionalitati de sistem, din septembrie 2018 pana la aceasta data fiind desfasurate 9 controale, o parte dintre acestea finalizate cu plangeri penale si 8 comisii de disciplina.Analiza preliminara a documentelor ridicate luni de catre Corpul de Control al presedintelui indica: deficiente generale de sistem, deficiente care provin dintr-o legislatie neclara, excesiv birocratica ce nu analizeaza in profunzime situatia copiilor pe tot parcursul evolutiei cazurilor."Totodata, la acest moment, exista si suspiciuni cu privire la abordarea superficiala a interesului superior al copilului de catre specialistii institutiei in cauza. In ultimii patru ani conducerea DGASPC Cluj a dat deseori dovada de tratare superficiala a cazurilor, analizand hartii, nu copii.Aceste situatii au dus la destituirea directorului general in anul 2017. Decizia de destituire a fost atacata, procesul fiind si acum pe rolul instantei de judecata", se arata in documentul citat.Reprezentantii CJ mai spun ca documentele ridicate releva ca psihologul de caz mentioneaza faptul ca " (mama copilului) este diagnosticata cu retard mintal si tulburare de personalitate asociata cu tulburari de comportament. Doamna este incadrata in grad de handicap grav (fara insotitor) . Alte aspecte mentionate: impulsivitate, toleranta scazuta la frustrare, (...) in trecut a experimentat episoade de incoerenta, comportament inadecvat/agresiv, ideatie suicidara".Acestia puncteaza ca, in ciuda acestor lucruri si in conditiile in care mama copilului a recunoscut ca aplica pedepse fizice, psihologul de caz a considerat "ca este in beneficiul copiilor reintegrarea lor in familie"."In contextul controalelor din ultimele luni, presedintele Consiliului Judetean Cluj a dispus un audit general extern la D.G.A.S.P.C. Cluj, efectuat de o societate specializata neutra, audit care sa releve situatia clara a institutiei, anume: proceduri de protectie sociala, managementul de caz, personal, angajari, investitii. De asemenea, avand in vedere gravitatea cazului cat si deficientele de sistem care au dus la aceasta situatie, presedintele Consiliului Judetean Cluj sesizeaza institutia Avocatului Poporului si pune la dispozitia acesteia toate documentele necesare", se incheie comunicatul.Amintim ca un copil de 9 ani a fost gasit mort , in noaptea de sambata spre duminica, intr-o locuinta din Cluj-Napoca si cu urme de violenta pe corp. Apoi, mama baiatului, suspectata ca si-a batut fiul pana a murit, a fost retinuta, fiind acuzata de violenta in familie sub forma omorului.A.G.