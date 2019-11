Presedintele Serbiei a fost spitalizat

Ziare.

com

"Presedintele Aleksandar Vucic a fost internat la spitalul militar din Belgrad la 15 noiembrie (vineri), spre seara", a precizat biroul sau intr-un scurt comunicat, fara a oferi alte detalii.Un oficial guvernamental a declarat pentru Reuters, sub protectia anonimatului, ca "presedintele este stabil acum".Este pentru prima data cand se vorbeste oficial de probleme cardiovasculare in cazul lui Aleksandar Vucic, in varsta de 49 de ani.Fost ultranationalist transformat in sustinator al drumului spre Uniunea Europeana, Vucic a devenit premier in 2014 si a fost ales presedinte in 2017.Desi presedintele are un rol formal, el detine controlul politic in calitate de sef al Partidului Progresist Sarb, care se afla la putere din 2012