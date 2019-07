Prima alergare de noapte prin "Triunghiul Bermudelor" din Romania

Ziare.

"Nu putini au fost cei care au afirmat ca Padurea Hoia-Baciu este "Triunghiul Bermudelor" din Romania. Aceasta padure are un numar impresionant de mituri si legende. Se poate spune ca fiecare turist care vine pana aici creaza o noua legenda.In ciuda faptului ca este foarte putin cunoscuta, Padurea Hoia-Baciu atrage extrem de multi curiosi. Sambata peste 500 de alergatori vor alerga la lumina frontalelor in, se spune, cea mai bantuita padure din lume", informeaza ProdusinArdeal.ro Organizatorii evenimentului spun ca isi doresc sa promoveze in tara si in toata lumea aceasta padure spectaculoasa, si totodata sa o protejeze, sustinand activitatea ONG-urilor care se ocupa de mediu.Bineinteles, evenimentul urmareste si un alt scop: sa dezvolte dragostea fata de miscare si sport, in general, informeaza sursa citata.