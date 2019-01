Prima duminica din an vine cu o eclipsa partiala de Soare

Ziare.

Ca sa fie vizibila pentru oamenii obisnuiti de pe Pamant, o eclipsa totala de Soare trebuie sa proiecteze umbra Lunii pe suprafata Pamantului. De data aceasta, umbra va trece la o distanta de aproximativ 900 de kilometri pe langa Pamant. Asa se face ca amatorii de evenimente astronomice trebuie sa se multumeasca, duminica, sa urmareasca traseul pe care satelitul natural al Pamantului poate fi vazut acoperind cate o mica portiune din discul Soarelui.Fenomenul va fi vizibil numai pentru o mica parte din emisfera nordica a planetei, din estul Asiei, prin Siberia, nord-estul Chinei, Coreea, Japonia, spre Polul Nord, prin nordul Oceanului Pacific si pana in sud-vestul Alaskai. Cea mai buna perspectiva va fi in estul Asiei, din Tokyo luna fiind vizibila in ultimele ore ale diminetii cu un procent de 30% de acoperire a Soarelui.Pana la finalul secolului al XXI-lea, de pe teritoriul Romaniei vor mai fi vizibile 33 de eclipse, arata Astroinfo., dar discul solar nu va fi acoperit decat in proportie de 11% pentru cei din Bucuresti.