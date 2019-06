Oficiul National pentru Cultul Eroilor: Primaria Sanmartin (Harghita) a facut lucrari fara aviz in Valea Uzului. Acolo sunt si soldati romani!

Cruci ridicate tot fara aviz

Asa incat elementele de identificare ale celorlalte nationalitati, altele decat cea ungara, nu se mai regasesc in cimitir, nefiind respectat, de asemenea, nici cadrul juridic aplicabil."Primaria comunei Sanmartin, judetul Harghita, a realizat lucrari de renovare a cimitirului fara respectarea planurilor initiale ale necropolei din 1927, amplasand trei monumente comemorative ungare, panouri informative, placi comemorative si aproximativ 600 de insemne de capatai (cruci crestine cu insemne nationale ungare) atat pe suprafetele de teren in care, potrivit schitelor identificate in documentele de arhiva, sunt inmormantati morti de razboi ungari, cat si pe cele pe care figureaza morti de razboi de alte nationalitati (romani, austrieci, germani, rusi, italieni si sarbi), astfel incat elementele de identificare ale celorlalte nationalitati, altele decat cea ungara, nu se mai regasesc in cimitir", se arata in documentarul ONCE.De asemenea, se subliniaza faptul ca lucrarile de restaurare facute de Primaria Sanmartin nu respecta cadrul juridic aplicabil, nu au avizul ONCE si nu tin cont de normele dreptului international umanitar."Lucrarile de restaurare mentionate anterior au fost facute de autoritatea locala din Sanmartin fara respectarea cadrului juridic aplicabil, fara avizul ONCE si fara a tine cont de normele dreptului international umanitar.Lucrarile au fost finantate, asa cum reiese din adresa cu nr. 3b-17/113/02.05.2019 remisa de Grupul Parlamentar UDMR de la Camera Deputatilor catre Ministerul Apararii Nationale (Anexa nr. 11), din resurse proprii ale Primariei Sanmartin, contributii ale unor persoane fizice, dar si din donatii ale Ministerului Apararii din Ungaria, fara instiintarea si consultarea partii romane, contrar reglementarilor dreptului international umanitar si prevederilor acordului romano-ungar in domeniu", scrie in documentul facut public de ONCE.In ceea ce priveste crucile ridicate de Primaria orasului Darmanesti, se precizeaza ca acestea sunt amplasate in partea dreapta a cimitirului, "in care nu existau morminte de razboi in schitele originale ale necropolei" si ca si aceste lucrari sunt realizate fara avizul ONCE."Incepand cu anul 2018, Primaria orasului Darmanesti, judetului Bacau, a executat, in cadrul Proiectului Reabilitarea Cimitirului Eroilor situat in Valea Uzului, la limita cu jud. Harghita, aprobat de Comitetul interministerial si cofinantat de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale cu suma de 65.000 lei, lucrari prin care au fost amplasate in latura dreapta a cimitirului, in care nu existau morminte de razboi in schitele originale ale necropolei, 50 de insemne de capatai (cruci crestine), un monument comemorativ din marmura, dedicat tuturor eroilor inhumati in necropola, opt catarge avand arborate drapelele celor sapte state care au militari inhumati in necropola de razboi (Austria, Germania, Italia, Romania, Federatia Rusa, Serbia, Ungaria) si al UE, amenajand si o alee de acces la monumentul central. Lucrarile mentionate au fost realizate fara avizul de specialitate al ONCE, asa cum prevad art.14 alin. (1), art.15 si art. 16 din Legea nr. 379/2003", se arata in documentar.ONCE prezinta un istoric al necropolei si subliniaza faptul ca, desi statisticile privind cimitirul eroilor de la Valea Uzului nu sunt fara echivoc,, in cadrul acestuia fiind centralizati eroi de mai multe nationalitati, oferind explicatii si despre ostasii romani inhumati acolo."In ceea ce priveste numarul militarilor romani inhumati in acest cimitir, fata de situatia statistica din anul 1928 (cand sunt mentionati in evidenta 11 eroi romani, dintre care 8 identificati nominal si 3 neidentificati nominal), "Fisa de evidenta a cimitirului" din anul 1988 (care nu mentioneaza nicio sursa documentara) face trimitere la 148 de morti de razboi romani (si nu 149 cum rezulta din insumarea mortilor de razboi din anexele nr. 7 si nr. 8), in contextul in care cei care au intocmit fisa din 1988 au insumat mortii de razboi romani identificati nominal de la Valea Uzului (19) - Anexa nr. 7, cu mortii de razboi romani identificati nominal la Poiana Uzului (130) - Anexa nr. 8, un alt loc de inhumare din Primul Razboi Mondial, desfiintat in perioada interbelica, osemintele fiind centralizate in Cimitirul eroilor din orasul Comanesti, jud. Bacau (Anexa nr. 9) ", se detaliaza in documentarul citat.Oficiul National pentru Cultul Eroilor, institutie in subordinea Ministerului Apararii Nationale, puncteaza ca aspectele referitoare la stabilirea limitei administrativ-teritoriale intre judetele Bacau si Harghita nu produc efecte asupra caracterului multinational al cimitirului de razboi ori asupra obligatiilor ce decurg din legislatia nationala specifica domeniului mormintelor de razboi si din tratatele internationale la care Romania este parte.Totodata, se reitereaza faptul ca MApN a demarat procesul de fundamentare a procedurilor legale pentru preluarea in administrare a acestei necropole."Ministerul Apararii Nationale a demarat procesul de fundamentare a procedurilor legale pentru preluarea in administrare a acestei necropole de razboi, dupa consultarea tuturor partilor implicate, in vederea protejarii si intretinerii adecvate a mormintelor si operelor comemorative existente in cadrul acestui cimitir international.Aceasta masura se subscrie demersurilor active intreprinse de statul roman in vederea respectarii principiilor care guverneaza domeniul cultului eroilor la nivel international si national - aplicarea conventiilor internationale si a normelor dreptului international umanitar, precum si cinstirea memoriei eroilor, respectarea demnitatii umane, nediscriminarea, toleranta, pacea, reconcilierea si intelegerea intre popoare, sens in care trebuie sa se manifeste deschidere catre un dialog constructiv si conciliant, astfel incat scopul comun sa fie comemorarea demna si obiectiva a tuturor eroilor, indiferent de nationalitate", conchide ONCE.