Primele date din ancheta de la Timisoara, unde au murit 3 oameni dupa o dezinsectie: Au fost descoperite substante neurotoxice. Un club si un restaurant au fost inchise

"Din prima cercetare chimica s-a constatat pe casa scarii intre etajul 3 si 4 prezenta slaba a unei substante neurotoxice, la etajul 3 s-a constatat un nivel mediu. Nu s-a constatat prezenta unor substante radioactive", a declarat reprezentantul ISU Timis, Lucian Mihoc, prezent la fata locului.Oficialul ISU a precizat ca firma care a realizat dezinsectia a mai facut aceeasi operatiune si la un club si un restaurant, iar localurile au fost inchise."Am trimis un echipaj de prima cercetare CBRN. Nu au fost mentionate probleme sau identificate persoane care sa fie intoxicate, dar pentru a preintampina orice astfel de situatie, aceste localuri au fost inchise. Ne asigura sprijinul atat echipajul de jandarmi, cat si de politie pentru a interzice accesul total.Dupa prima cercetare, vom lua masurile care se impun: ventilarea si deschiderea spatiului", a spus acesta.Intrebat de jurnalisti daca a fost detectat aluminiu, informatie prezentata pe surse in presa, reprezentantul ISU a spus ca este vorba despre o substanta neurotoxica si ca s-a detectat un nivel slab pentru etajul 4, nivel mediu pentru etajul 3 si nivel slab pe casa scarii.La randul sau, subprefectul de Timis, Daniel Cristian Frantescu, a declarat ca datele preliminare au aratat ca ar fi fost folosit pesticid, in blocul din Timisoara.Amintim ca, in weekendul 16-17 noiembrie, mai multi locatari de pe strada Mioritei din Timisoara, numarul 8, au semnalat la 112 ca se simt rau, iar luni s-a anuntat ca trei persoane, intre care doi copii. Toti prezentau simptome de intoxicare, dupa ce in bloc s-a facut dezinsectie.Reprezentantii Politiei au transmis ca in prezent a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpa.