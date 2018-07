Programul de la Serviciile de Pasapoarte din Capitala si Ilfov a fost prelungit. Politistii recomanda programarile online

Pasapoartele, in Plaza si ParkLake

"In zilele de luni, marti si miercuri serviciile de pasapoarte vor functiona pana la ora 18.30, iar in zilele de joi si vineri pana la ora 16.30. (...)", se arata intr-un comunicat de presa de presa remis de Ministerul Afacerilor Interne (MAI).De asemenea, sursa citata mai precizeaza ca a fost suplimentat numarul personalului de la ghisee, iar structurile de pasapoarte au fost mutate in sedii noi, care ofera conditii decente si spatii de asteptare pentru cetateni."Pentru regiunea Bucuresti-Ilfov, structurile de pasapoarte functioneaza in doua centre comerciale Plaza Romania si ParkLake, numarul total de ghisee fiind de 42.", se mai arata in comunicatul de presa.Incepand cu data de 20 iulie 2018 a crescut valabilitatea pasaportului simplu electronic pentru persoanele de peste 18 ani, de la cinci la zece ani. De asemenea, au fost schimbate conditiile de eliberare a pasaportului simplu temporar.Acesta se va elibera doar in situatii obiective, in baza unor documente care justifica urgenta deplasarii, din motive familiale, de sanatate sau profesionale, care nu permit asteptarea timpului necesar pentru eliberarea unui pasaport electronic. In astfel de cazuri, termenul de solutionare a cererii de eliberare a documentului de calatorie temporar este de cel mult trei zile lucratoare.Cetatenii care nu doresc un pasaport simplu electronic sau care nu pot prezenta documentele care sa justifice urgenta deplasarii, vor primi pasaport temporar in termenul de eliberare a documentului electronic - maxim 30 de zile lucratoare, in cazul cererilor depuse in tara, si cel mult 90 de zile lucratoare pentru cererile depuse in strainatate.