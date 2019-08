Psihiatrul Ion Vianu, despre cazul Caracal: Cum poti trai gard in gard cu un criminal si sa nu stii

Ziare.

com

Sunt intrebari pe care i le-am pus, incercand sa intelegem cum de un monstru ca Gheorghe Dinca a putut comite crime atroce si, in acelasi timp, sa duca o viata sociala cu aparente de normalitate: un vecin povestea chiar cum l-a ajutat Dinca, imprumutandu-i bani, iar altadata ajutandu-l cu o betoniera."In stadiul in care ne gasim, cele doua asasinate sunt, din pacate, confirmate, dar intrebarile carora trebuie sa li se raspunda sunt din ce in ce mai numeroase.Pare exclus sa poti arde doua cadavre intr-o curte fara sa alarmezi un cartier intreg.Daca este asa de ce nu a existat nici o reclamatie? Oare oamenii astia sunt total nesimtiti? Sau le-a fost frica de ceva sau de cineva? Ma mira chiar ca presa nu si-a prea pus intrebarea.De aceea, eu sper ca ancheta se va largi la un studiu aprofundat al vietii si activitatii acestui ins, la relatiile lui, la modul sau de viata etc.Personal, nu as exclude ipoteza ca individul a comis si alte omoruri si nici o posibila legatura cu traficul international de 'carne vie'"."Cu siguranta nu s-a facut expertiza psihiatrica, ea ne va revela profilul psihopatologic al individului, dar ramane in personalitatea unui asemenea criminal o parte de neinteles pe care nicio expertiza nu o poate explica"."Greselile autoritatilor, politie, procuratura arata sau o enorma incapacitate sau, ca si in cazul vecinilor, o indiferenta totala.Dar pe mine ma ingrijoreaza cel mai mult ipoteza ca "organele" nu au vrut sa vada realitatea de. Frica de ce, de cine?Concedierea unor comandanti nu este o masura apropriata in primul moment al anchetei. Ea poate fi chiar contraproductiva. Concedierile vin dupa lamurirea situatiei"."Populatia este destabilizata, se simte parasita, are impresia ca este sau pe mainile unor imbecili, sau pe ale unor complici ai marelui banditism.Parerea mea este ca presa trebuie sa fie mai activa.Presa, s-a adeverit, poate ajuta justitia punand adevaratele intrebari. Ea este mai putin greoaie, mai prompta, mai independenta de ierarhie.Guvernul, prim-ministrul au datoria, daca se simt cu constiinta curata, sa nu pregete sa isi puna nici o intrebare, oricat de teribila ar fi ea.Inclusiv de a face apel la experti straini, daca a pierdut increderea in expertii nostri".