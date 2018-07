Ramasite scheletice ale unor detinuti politici, descoperite la Periprava

Ziare.

Specialistii Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) fac apel catre rudele si urmasii victimelor pentru identificarea acestora.Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de catre Parchetul General, in cursul zilei de 26 iulie 2018, procurorii au continuat cercetarile in cauza avand ca obiect sesizarea IICCMER, cu privire la moartea suspecta a mai multor persoane, ale caror oseminte au fost descoperite intr-o zona a actualului cimitir al localitatii Periprava, considerandu-se ca au facut parte din randul persoanelor care au executat condamnari cu caracter politic in colonia penitenciara care a functionat in zona intre anii 1957-1964."Cercetarile reprezinta cea de a patra cercetare la fata locului, in cadrul careia au fost descoperite mai multe ramasite scheletice, procedandu-se la ridicarea acestora in vederea efectuarii investigatiilor de specialitate", anunta Parchetul General.Potrivit documentului, din materialele documentare ale IICCMER a rezultat ca, la inceputul anului 1950, in Periprava, a functionat o sectie a formatiunii penitenciare Chilia, care de la 1 iulie 1957 a devenit unitate de sine statatoare.In perioada 1959 - 1964, in aceasta colonie penitenciara au fost adusi mii de detinuti, in scopul construirii unui dig cu lungimea de 16,5 km, intre localitatile Periprava si Sfistofca, precum si a inaltarii soselei din comuna Periprava pe o distanta de 2,5 km."Pe parcursul acestui interval de timp s-a produs moartea unui numar de cel putin 124 detinuti, majoritatea condamnati politic, decesul acestora fiind cauzat, atat de conditiile meteorologice extreme, cat si de lipsa de hrana, lipsa apei potabile si asistentei medicale, precum si de accidente de munca survenite in conditiile unui regim istovitor si al comportamentului abuziv si violent al personalului de paza, incadrat la diverse unitati militare", se mai arata in comunicatul de presa.Procurorii mentioneaza ca, in cursul anului 2016, intre PICCJ si IICCMER a fost incheiat "Protocolul privind stabilirea unor masuri de natura organizatorica necesare efectuarii cu celeritate a activitatilor de urmarire penala in cauzele care au ca obiect incalcari ale drepturilor omului in perioada regimului comunist din Romania".Scopul protocolului il constituie "crearea mecanismelor necesare cooperarii eficiente in vederea aflarii adevarului si efectuarii unei anchete efective in cauzele privind infractiuni contra umanitatii in perioada mentionata".La randul lor, specialistii IICCMER fac, luni, un apel catre rudele si urmasii victimelor care au decedat in lagarul de munca de la Periprava "pentru a contacta pe orice cale institutul in vederea indrumarii acestora catre autoritatile care au in sarcina identificarea osemintelor recuperate".In 13 iulie, IICCMER a anuntat ca organizeaza o noua campanie de investigatii arheologice in localitatea Periprava, judetul Tulcea, actiunea avand ca scop cautarea, descoperirea si recuperarea ramasitelor pamantesti ale detinutilor politici decedati in fosta colonie penitenciara ce a functionat in apropierea localitatii.Pana acum au fost recuperate osemintele a 31 de persoane dintre cele 124 al caror deces in colonie a fost demonstrat cu documente.