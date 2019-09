Raport final INML in cazul Caracal: Oasele din padure apartin unei fete de 15-19 ani, iar cele din curte sunt de origine animala

Ziare.

"Din concluziile raportului de expertiza rezulta faptul ca fragmentele osoase si fragmentele dentare expertizate provin de la scheletul unei singure persoane de sex feminin la care se estimeaza varsta biologica la momentul decesului de circa 15-19 ani", a transmis DIICOT.Procurorii precizeaza ca oasele nu apartin Alexandrei Macesanu."Resturile scheletale si dentare identificate in liziera padurii statiunii agricole Caracal provin de la o alta persoana decat cea descoperita la data de 26.07.2019", se arata in documentul citat.De asemenea, INML a transmis raportul final de expertiza medico-legala antropologica asupra fragmentelor osoase descoperite in toate perimetrele cercetate in locuinta inculpatului si a excavatiilor efectuate in incinta imobilului, in perioada 12-28 august."Din concluziile acestui raport rezulta faptul ca intregul material osos examinat este de origine animala", incheie DIICOT comunicatul.INML se refera la noile fragmente de os descoperite in casa si curtea lui Dinca, nu la cele din butoi, despre care a stabilit anterior ca apartin Alexandrei Macesanu.Amintim ca in aceasta saptamana Gheorghe Dinca a fost dus in Caracal unde autoritatile au facut reconstituirea celor doua crime.A.G.