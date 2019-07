Rasturnare de situatie in cazul pestilor piranha gasiti in lacul Firiza

Ziare.

Amintim ca, la inceputul saptamanii, un pescar a sustinut ca ar fi prins mai multi pesti piranha in lacul Firiza. Insa Romulus Simion, de la Ocolul Silvic Firiza, precizeaza ca este vorba, de fapt, despre un exemplar de peste Pacu, originar din America de Sud."Am analizat pozele, nu am vazut pestele pe viu. Acel peste nu este piranha, ci pestele Pacu din America de Sud. Este erbivor si are dinti, dar nu este piranha. Se aseamana. Daca au fost prinsi acolo, eu cred ca ar fi fost aruncati de ceva inconstienti.Piranha nu creste mai mult de 15 cm, in schimb, Pacu asta in mod natural, in libertate, creste pana la un metru jumatate. Ei nu o sa reziste la iarna, le trebuie 25-28 grade apa. In fiecare iarna, barajul ingheata la suprafata, asta inseamna ca la fund are 1-2 grade, maxim 5 grade, nu ajunge la 10-12 grade", a declarat Romulus Simion pentru vasiledale.ro Specialistul a afirmat ca aceasta specie nu reprezinta niciun pericol pentru inotatori."Nu este niciun pericol, dar ca stire este foarte buna, dar repet nu este niciun pericol. Nu este periculos. Noi vom urmari prin paznicii nostri suprafata lacului, in special in zona unde a fost prins. Suntem foarte interesati sa vedem evolutia acestor pesti", a mai adaugat Romulus Simion.