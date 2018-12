Razbunarea unui om de afaceri pe un primar care i-a anulat un contract

Ziare.

com

Acesta a montat un panou al rusinii pe unul dintre stalpii telescaunului, arata Adevarul "Rusine primarului Maralescu si celor 9 consilieri de la Turnu Ruieni, care si-au dorit ca acest telescaun sa fie demolat", este mesajul de pe panou.Motivul ar fi faptul ca primarul ar fi incercat sa ii blocheze investitia."Au reziliat contractul si impreuna cu investitorii fomisti incapabili de a face lucruri trainice si frumoase pe munte se bucurau ca o sa intru in faliment, pentru ca mai apoi cu ochii in pamant si capul plecat sa implor, acceptand conditii penale, ingaduinta si iertare pentru ca am spus in fata ce aveam de spus celor ce au mintit, au furat si au incercat sa profite de pe munca si banii mei.Normal in aceasta situatie multi ar fi plecat de mult din tara asta condusa de putori si hoti in mare masura, pentru ca aici nu numai ca se fura, se minte si se trage chiulul, dar ce e mai grav nici nu exista gram de raspundere pt faptele comise!Dar la Ruieni nu va fi asa. Aici cu mine nu merge, pentru ca eu nu fug si nici nu ma las calarit de un ticalos, chiar daca i-a pacalit cu minciuni ordinare si pe consilieri!Aici vom raspunde toti pentru ce am facut. La fiecare urcare cu telescaunul va voi reaminti ca el, primarul in functie inca Maralescu, si cei noua consilieri au vrut sa darame instalatia dupa ce inainte m-au pus sa o fac. Si daca rusinea lor va deranjeaza si pe voi turistii care veti schia aici, puteti cumpara si tricouri in care de la obraz la obraz ii veti transmite acestui individ ajuns primar ca nu se face asa.Adica daca spui, trebuie sa si faci, iar daca nu vrei sa se faca, nu ceri celui credul, harnic si cinstit sa se apuce de lucru", a transmis Dunca.Omul de afaceri a semnat cu fostul primar un contract pentru dezvoltarea unui domeniu schiabil pe Muntele Mic, dar noul primar nu a mai fost de acord cu conditiile si a anulat contractul.Conflictul dintre cei doi a ajuns la tribunal, iar magistratii vor decide cine are castig de cauza.