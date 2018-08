Reactia ambasadei SUA, dupa ce casa lui Elie Wiesel a fost vandalizata

Ziare.

com

Intr-un comunicat remis, ambasada "condamna in mod categoric" vandalizarea si o catalogheaza drept un "atac antisemit impardonabil si un afront revoltator la adresa victimelor si supravietuitorilor Holocaustului"."Ambasada Statelor Unite ale Americii in Romania condamna in mod categoric recenta vandalizare a Casei memoriale Elie Wiesel din Sighetu Marmatiei.Declaratiile denigratoare la adresa laureatului Premiului Nobel, Elie Wiesel, a presedintelui Trump si a altor lideri reprezinta un atac antisemit impardonabil si un afront revoltator la adresa victimelor si supravietuitorilor Holocaustului.Facem apel la denuntarea de catre toti a acestui gest si luarea de atitudine ori de cate ori au loc manifestari ale urii sau prejudecatii. Ambasada ii incurajeaza pe cei care au informatii despre aceasta fapta sa ofere sprijin autoritatilor care o investigheaza", se arata in document.Amintim ca, in noaptea de vineri spre sambata, casa memoriala din orasul Sighetu Marmatiei a scriitorului american de origine romana Elie Wiesel a fost mazgalita de persoane deocamdata neidentificate, care au scris pe peretii exteriori mesaje antisemite, o ancheta a politistilor fiind in desfasurare.Cu un rosu intens, pe imobilul din Sighetu Marmatiei a fost scris "WC public antisemit pedofil", "Nazi jidanu zace in iad cu Hitler" si "M... Merkel plus Trump si Putin".Elie Wiesel s-a nascut la Sighetu Marmatiei in 1928, intr-o familie de evrei. El a fost supravietuitor al Holocaustului. A decedat la New York in 2016, iar in timpul vietii a fost scriitor si ziarist. In 1986, a fost distins cu Premiul Nobel pentru Pace, in 1996 a fost numit membru al Academiei Americane de Arta si Literatura‚Ā†, iar din 2001 a fost ales membru de onoare al Academiei Romane.