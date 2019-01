Record in Japonia: peste doua milioane si jumatate de euro pentru un ton

Ziare.

"Este un ton frumos, mai scump decat preconizam", a comentat cumparatorul, Kiyoshi Kimura, patron al lantului de restaurante Sushi Zanmai. El detinea deja recordul precedent, de doua ori mai mic, in 2013, pentru un ton de dimensiuni mai mici.Pestele a fost pescuit in largul prefecturii Aomori (nordul Japoniei) . Pretul platit inseamna 10.000 de euro pe kilogram.Joi, la ora locala 5.10, clopotele au marcat deschiderea vanzarii. Sute de pesti proaspeti si congelati aliniati au fost adjudecati unul cate unul in cursul unui spectacol vizual si sonor pe care nu il inteleg decat initiatii.Cumparatorii liciteaza cu gesturi codate. Aceasta a fost prima vanzare cu strigat de la inceputul anului la Toyosu, piata care a fost deschisa pe 11 octombrie pentru a urma legendarei Tsukiji care a fost inchisa dupa mai bine de 80 de ani.Municipalitatea din Tokyo, care a luat decizia de a inchide piata Tuskiji, isi doreste ca piata Toyosu sa devina la fel de populara, dar structura pietei (ansamblu de imobile moderne) constituie un obstacol in comparatie cu Tsukiji, foarte pitoreasca si aproape de centrul capitalei.