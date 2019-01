Revelionul din Piata Constitutiei a scos zeci de mii de bucuresteni din case

Ziare.

Sunt datele centralizate de de Arcub, centru cultural ce apartine de Primaria Capitalei, organizatorul evenimentului.Pe scena au urcat Delia, care a cantat impreuna cu fostul ei coleg de la N&D inainte de miezul noptii, Carla's Dreams, Smiley, The Motans, Antonia, Nicoleta Nuca, Mark Stam, Alex Calancea si Lupii, Irina Rimes, Vescan, Noaptea Tarziu, Dorian Popa si Vanotek & Lori.DJ-ul ATB a mixat live dupa ora 01.00.Pentru scena au fost folosite 20 de tiruri cu echipamente, intre care 260 de metri patrati de ecrane led. La miezul noptii, in Piata Constitutiei a avut loc in spectacol pritotehnic de peste 10 minute.