Revolta trupelor de elita din Politia Mures: Reclama nereguli grave in institutie care pun in pericol siguranta cetatenilor

"Lucratorii din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Mures, Serviciului pentru Actiuni Speciale, va aduc la cunostinta urmatoarele aspecte ce se petrec in cadrul I.P.J.Mures si la nivelul Serviciului pentru Actiuni Speciale Mures, fapte care, din punctul nostru de vedere, duc la periclitarea si disfunctionalitatea intregului sistem de aparare a ordini si sigurantei publice pe plan local si national.Luptatorii din cadrul IPJ Mures va solicita sprijinul in vederea sustinerii si depistarii persoanelor responsabile de situatia defectuoasa, necorespunzatoare si nelegala a activitatii acestui departament de urgenta", au aratat lucratorii SAS.Majoritatea lucratorilor SAS din IPJ Mures, exceptie facand tinerii incadrati recent, au solicitat institutiilor sesizate verificarea unor aspecte, despre care spun ca ar fi fost aduse la cunostinta conducerii IPJ Mures in repetate randuri, insa sustin ca nu s-a luat nicio masura, cu exceptia unor "intimidari si amenintari" formulate la adresa lucratorilor SAS.Plangerea celor din SAS vizeaza atat aspecte legate deLucratorii SAS sustin ca in ultima perioada li se dau tot felul de sarcini neconforme cu statutul lor, inclusiv sa verifice lacatele de la arest, si ca uneori nici nu sunt solicitati sa intervina de catre conducerea serviciului, un exemplu fiind si evenimentul din Targu Mures cand un lider al unui clan din Reghin s-a plimbat calare pe un cal chiar prin fata sediului IPJ Mures, imediat ce a fost eliberat din arest, fiind asteptat de circa 30 de persoane.Angajatii mai sustin ca de la numirea noului sef al serviciului, atat in fisa postului, cat si in Anexa la fisa postului pentru lucratorii S.A.S. Mures au fost cuprinse prevederi care ar fi pe langa legislatia in vigoare, in sensul ca un lucrator "face parte din rezerve de interventie, in afara orelor de program...", fapt ce ar contraveni prevederilor Dispozitiei nr. 37 din 27.07.2009.De asemenea, luptatorii SAS sustin ca sunt obligati sa consemneze in agenda de lucru toate activitatile desfasurate in timpul programului de lucru si sa o prezinte spre aprobare sefului serviciului sau ofiterului responsabil cu pregatirea, insa si faptul ca "mentine starea de curatenie si ordine in spatiile apartinand serviciului nostru, desfasurand in acest sens, alaturi de ceilalti lucratori din serviciu, activitati administrative".Un alt aspect sesizat de lucratorii SAS este legat de numirea in functie a noului sef al Serviciului pentru Actiuni Speciale Mures (prin Dispozitia sefului IPJ nr. 488 din 29.03.2016), ocazie cu care nu s-ar fi tinut cont de faptul ca acesta ar avea o sanctiune administrativa beneficiind de o clauza de exonerare prevazuta de art.10 Legea nr.241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, dupa ce ar fi fost cercetat pentru evaziune fiscala.In plus,De cealalta parte, conducerea IPJ Mures, prin comisar sef de politie Dumitru Biltag si comisar sef de politie Adrian Nicusan, a precizat ca, dat fiind faptul ca sesizarea a fost depusa la institutii ierarhic superioare, nu poate oferi un raspuns atata timp cat inspectoratului nu i s-a solicitat oficial un punct de vedere de catre acestea si nu exista o solutie definitiva a acestora."Nu putem da curs solicitarilor dumneavoastra atata timp cat respectivele petitii nu au fost solutionate in mod definitiv de structurile ierarhic superioare si, pana in acest moment, unitatii noastre nu i s-a cerut, pe cale oficiala, un punct de vedere referitor la cele sesizate de lucratorii Serviciului de Actiuni Speciale, respectiv apreciem ca se impune ca organele de sesizate sa dispuna o solutie la petitiile inaintate iar, ulterior, I.P.J. Mures va expune public un punct de vedere in functie de rezultatul verificarilor.In al doilea rand, referitor la programul lucratorilor SAS in schimburi de 8 ore facem precizarea ca, pana in acest moment, la nivelul IPJ Mures nu s-a constatat nicio vulnerabilitate in cadrul acestei structuri si nici in desfasurarea activitatilor curente ale celorlalte subunitati din cadrul IPJ Mures.Mai mult decat atat, pe rolul instantei de judecata exista un proces civil cu acest obiect, iar in momentul in care instanta de judecata va pronunta o hotarare definitiva, IPJ Mures o va pune in aplicare fara intarziere, dar pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti apreciem ca nu se impune discutarea unui dosar civil in afara salii de judecata", se arata in raspunsul transmis de catre conducerea IPJ Mures.In document se precizeaza ca la nivelul IPJ Mures se fac in permanenta sedinte de analiza si pregatire profesionala cu toti lucratorii de politie, ca lucratorilor de politie li se aduce la cunostinta necesitatea respectarii normelor legale incidente in fiecare domeniu in parte si ca in cadrul inspectoratului se iau constant masuri ca activitatea politistilor sa se desfasoare in conditiile si in limitele legii.