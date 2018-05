Romania primeste doua nave specializate in salvarea oamenilor pe mare

platforma de transfer la elicopter;

carlig de remorcaj pentru interventii de urgenta;

camera de termoviziune necesara atat in cazul interventiilor de cautare si salvare pe timp de noapte cat si in cele de stins incendiul;

instalatie de comunicare voce la distante mari indiferent de starea vremii;

echipament de interventie in caz de incendiu pentru personal specializat;

echipamente specializate pentru recuperarea si transferul persoanelor din apa.

Navele - botezate Apollo si Artemis - au fost construite in Estonia. Apollo va ajunge in Constanta la mijlocul lunii iunie, iar Artemis la finele lui iulie.Potrivit unui comunicat de presa remis luni, navele au urmatoarele caracteristici: "lungime - 23,8 m, latime - 6,4 m, inaltime constructiva - 2,48 m, pescaj max - 1,7, deplasament - 45 tone, viteza max - peste 25 noduri, viteza de croaziera - 20 noduri".Vasele pot prelua la bord peste 44 de persoane, fiind dotate cu cate o ambarcatiune rapida de urgenta ce poate atinge o viteza de peste 35 de noduri pentru recuperare si transfer persoane.De asemenea, pot interveni in zona plajelor, au capacitate de transport a cel putin doua persoane pe targa, capacitate de stins incendii la nave si de intrare in zona cu perdea de foc pentru extragere victime.In plus, sunt dotate cu:Investitia a fost finantata din bugetul statului si este de 50,600 lei, conform sursei citate.A.D.