Romsilva si-a dat jos directorul general. Iata pe cine a numit in loc si ce spune Ministerul Mediului despre schimbare

Cine este noul director al Romsilva

Gheorghe Mihailescu fusese numit initial director interimar al Romsilva, in octombrie 2018. Ulterior, in august 2019, a fost numit director general, cu mandat pana in luna decembrie 2021. La acel moment, Romsilva anunta ca Mihailescu a fost selectat cu respectarea normelor OUG 109/2011, a guvernantei corporative. Cu alte cuvinte, numirea nu s-ar fi facut pe criterii politice, ci pe unele de competenta.Pe durata mandatului lui Mihailescu, presa de investigatie a scos la iveala mai multe probleme din silvicultura romaneasca. Spre exemplu, o ancheta realizata de jurnalistii Recorder a aratat ca sistemul e corupt. Si, dupa cum se vedea clar in imagini, Gheorghe Mihailescu - in loc sa admita ca sunt probleme si sa le rezolve - prefera sa incerce sa le minimizeze si sa participe la diverse ceremonii.La acel moment, Guvernul n-a luat nicio masura concreta nici pentru a opri coruptia din sistem si nici pentru a afla de ce chiar sefii paznicilor padurii ignorau problemele.Marti, pe 4 februarie, Consiliul de Administratie al Romsilva a anuntat, insa, ca i-a revocat mandatul de director general lui Gheorghe Mihailescu. Pana la acest moment, Romsilva nu a oferit inca detalii oficiale cu privire la motivele revocarii directorului general.Potrivit informatiilor, Gheorghe Mihailescu era in concediu medical inca de saptamana trecuta si nu s-a aflat in sediul central al Romsilva la momentul la care Consiliul de Administratia a luat decizia de a-l revoca.Tot potrivit surselor noastre, Consiliul de Aadministatie evalueaza, la fiecare trei luni, activitatea directroului general, in functie de mai multe criterii. Si exista posibilitate ca unele rezultate manageriale obtinute de Gheorghe Mihailescu sa fi fost considerate nesatisfacatoare.Inainte sa ajunga in conducerea centrala a Romsilva, Gheorghe Mihailescu fusese directorul Directiei Silvice Valcea si seful PSD Valcea.Printr-o postare pe Facebook, ministul Mediului (in subordinea caruia functioneaza Romsilva - n.red.) Costel Alexe a transmis ca saluta decizia Consiliului de Administratie de a-l schimba pe Gheorghe Mihailescu din functie.In schimb, prin intermediul unui comunicat de presa, institutia a transmis ca l-a numit, ca director general interimar, in locul lui Mihailescu, pentru urmatoarele 4 luni, pe, inginer silvic."Codrut Ion Bilea a absolvit cursurile Facultatii de Silvicultura si Exploatari Forestiere a Universitatii 'Transilvania' din Brasov in 1988 si a inceput cariera profesionala ca inginer in cadrul Institutului de Cercetari si Amenajari Silvice.Din 1990 a indeplinit functii de executie si conducere in cadrul Ocolului Silvic Curtea de Arges si al Directiei Silvice Arges, iar din 2007 a ocupat functiile de consilier al directorului general si director al Departamentului Fond Forestier, in aparatul central al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva.In perioada urmatoare va fi demarat procesul de selectie a noului director general al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, in conformitate cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice", a transmis Romsilva.Potrivit celei mai recente declaratii de avere de pe site-ul Romsilva, din iunie 2019, Ion Codrut Bilea detine un sfert dintr-o suprafata de circa 76 de hectare (impartita insa in 30 de terenuri distincte), impreuna cu Mugurel, Violtea Poenita si Ecaterina Alunita Bilea.In plus, are un apartament in Curtea de Arges si a mostenit, alaturi de frati, veri si unchi, parte dintr-o casa de locuit de aproape 100 de metri patrati.Noul director general al Romsilva a declarat si depozite bancare de aproape 150.000 de lei.