Salvamont Romania, avertisment pentru turisti dupa ce s-a anuntat ca putem merge la munte

"In primul rand, trebuie respectate toate regulile de siguranta specifice pentru activitatile montane la care trebuie sa adaugam toate precautiile legate de COVID-19. Sa mergeti singur pe munte este deja un risc foarte mare. Pastrati o distanta de siguranta intre membrii grupului pe toata durata excursiei sau a activitatilor desfasurate", a transmis Salvamont Romania, printr-un mesaj postat marti pe Facebook.Salvatorii montani sfatuiesc sa se aleaga trasee cu grad de dificultate mai mic si cu cat mai putine necunoscute, sa se faca o planificare cat mai buna a excursiei si sa se comunice intentiile si timpul estimat celor din familie, prietenilor sau Salvamont."Activati pe telefon aplicatia Salvamont-Vodafone, luati cu dumneavoastra un acumulator de rezerva si tot echipamentul necesar pentru o excursie in siguranta. Atentie la animalele salbatice, in aceasta prima perioada nu sunt obisnuite cu prezenta noastra pe munte si nu stim cum pot reactiona. Evitati excursiile care necesita camparea la cort sau in refugii peste noapte, precum si aglomerarile la sursele de apa sau toaletele din zonele de campare", mai recomanda salvamontistii.Ei arata ca este bine ca, inainte de a pleca in drumetie, sa se masoare temperatura corporala si, in cazul depasirii valorilor normale, sa se renunte la efectuarea calatoriei."Luati la voi mai multe masti, solutie igienizanta personala pe baza de alcool si o plasa pentru gunoi in care sa puneti si mastile folosite. In caz de eveniment montan procedurile sunt mult mai complexe, timpul de interventie se prelungeste, procedurile de lucru includ acum protocoale specifice COVID-19 pentru siguranta salvatorului si a victimei, protocoale care complica manevrele de interventie si transport", se mai explica pe pagina Salvamont Romania.