Salvare spectaculoasa pe Olt: Au intervenit alpinistii (Video)

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, miercuri dupa-amiaza, o barca in care se aflau doua persoane s-a rasturnat, pe raul Olt, in zona pompelor, intre localitatile Harman si Bod.Una dintre persoane, cea mai tanara, a reusit sa se salveze, reusind sa ajunga la mal prin apa si sa il ancoreze pe barbatul care a ramas blocat in barca.Pentru salvarea celei de-a doua persoane s-au deplasat la locul incidentului un echipaj cu barca pneumatica si un echipaj SMURD.Ulterior au fost solicitati si alpinisti de la ISU Brasov, intrucat distanta era mare, iar curentii puternici. Acestia au reusit sa il salveze pe barbat din apele raului Olt.