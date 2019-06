S-a mai detensionat atmosfera la cimitirul din Valea Uzului UPDATE Precizarile Jandarmeriei (Video)

UPDATE:

La fata locului se afla jandarmi si politisti.Mai multi cetateni romani aflati in preajma cimitirului pentru a sarbatori Ziua Eroilor au rupt cordonul de jandarmi si au patruns in cimitir. La randul lor, maghiarii care au format un lant uman au inceput sa se retraga.Jandarmeria Romana vine cu precizari dupa ce in spatiul public au aparut informatii potrivit carora romanii au distrus mai multe cruci in cimitirul din Valea Uzului: Nu au existat violente intre participanti si nici intre acestia si fortele de ordine."Pe timpul desfasurarii evenimentului nu au existat violente intre participanti sau intre participanti si fortele de ordine.In legatura cu informatiile aparute in spatiul public privind distrugerea unor cruci, din primele constatari nu au fost observate astfel de elemente dar vor fi desfasurate activitati specifice de catre organele competente pentru cercetarea la fata locului a tuturor aspectelor.Participantii la eveniment au inceput sa paraseasca zona iar fortele de ordine vor ramane in continuare acolo pana la finalizarea intregii activitati", a transmis Jandarmeria Romana.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Bacau, Alexandra Danculea, a declarat, joi, ca mai multi cetateni romani au rupt cordonul de jandarmi si au patruns in Cimitirul Valea Uzului."Jandarmeria se afla la Valea Uzului, avem efective, scopul nostru este de a preintampina tulburarea ordinii si linistii publice. Romanii au rupt cordonul de ordine al jandarmilor si au intrat in cimitir, iar maghiarii care erau in fata s-au dat la o parte si s-au retras. In cimitir are loc o slujba religioasa si se depun coroane. Jandermeria nu a folosit forta", a spus Danculea.Peste 1000 de maghiari formasera un lant uman in fata Cimitirului Eroilor din Valea Uzului, liderul grupului UDMR din Camera Deputatilor, Korodi Attila, declarand ca oamenii stateau unii langa altii, iar pentru ca erau foarte multi, nu a trebuit sa se tina de mana pentru a bloca accesul."Sunt cel putin 1.000 de persoane din zona Ciucului, dar si din Covasna, este o actiune de solidaritate si de veghe in jurul gardului Cimitirului din Valea Uzului, pe terenul adiacent al drumului care se afla in domeniu public al judetului Harghita.Este un lant uman, suntem atat de multi oameni incat nici nu trebuie sa ne tinem de maini, stam unii langa altii doar la intrarea in cimitir. Asteptam si vedem ce se intampla. Prin actiunea noastra dorim sa nu aiba loc in cimitir evenimente pana nu se reglementeaza situatia, mai ales la nivelul ministerelor Apararii din Romania si Ungaria, care au semnat un acord privind cimitirele militare", spunea Korodi.In Cimitirul Eroilor din Valea Uzului erau programate, joi dupa-amiaza, manifestari aprobate de Primaria Darmanesti de sarbatorire a Zilei Eroilor.