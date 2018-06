Scoala in care a invatat Ion Creanga nu poate fi transformata in muzeu din cauza unei datorii istorice

Ziare.

Conform primarului orasului Brosteni, Mihai Molodeschi, proiectul a fost declarat eligibil si autoritatile locale ar trebui sa semneze contractul de finantare cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale.Proiectul, in valoare de 129.898 de euro vizeaza transformarea vechii cladiri a scolii intr-un muzeu care ii va purta numele marelui scriitor. Deocamdata, contractul de finantare nu poate fi semnat din cauza unei datorii de 400.000 de lei pe care Primaria Brosteni o are catre Finante, autoritatile locale avand si conturile blocate."Din pacate inca nu putem semna acest contract de finantare pentru ca avem datorii catre Finante. Este vorba de o datorie veche, de 400.000 de lei. Suntem 61 de localitati in situatia acesta pentru un program din 2008 de utilitati si mediu care nu s-a mai realizat, dar noi am ramas cu datoriile pe care nu le putem plati. Avem conturile blocate. Incercam acum sa facem demersuri pentru a beneficia de o esalonare a datoriei si astfel sa putem semna contractul de finantare. Avem la dispozitie sase luni sa semnam contractul si speram ca vara viitoare muzeul Ion Creanga sa fie gata", a declarat primarul orasului Brosteni, Mihai Molodeschi.In anul 1840, boierul Alecu Balos a infiintat prima scoala de pe Valea Bistritei Aurii, scoala unde au invatat initial sase elevi sub indrumarea primului dascal, Niculai Nanu. Elevii invatau aici timp de cinci ani de zile, dupa care primeau un atestat pe baza caruia se puteau hirotonisi.In 1948, marele scriitor Ion Creanga a ajuns sa invete, timp de un an, la scoala din Brosteni, pe care o aminteste cu drag in "Amintiri din Copilarie".