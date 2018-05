Se scumpeste biletul pentru vizitarea Palatului Parlamentului

Ziare.

com

Noile tarife vor intra in vigoare incepand cu 1 iulie 2018.Tariful pentru un tur standard, in grupuri de maximum 40 de persoane, se majoreaza de la 35 la 40 de lei de persoana, iar pentru cel care include si vizitarea subsolului, respectiv coborarea a doua nivele pe scari, va costa 45 de lei fata de 40 de lei, cat este in prezent.Conducerea Camerei Deputatilor a aprobat si o noua varianta de tur, respectiv "panorama orasului" de pe terasa, in grupuri de maximum sase persoane, la un pres de 100 de lei de persoana.Biroul permanent a aprobat introducerea tarifelor si pentru copii, respectiv 10 lei pentru turul standard, 15 lei pentru cel care include si subsolul. Pentru turul "Centrul Educational" (tur standard plus lectia de democratie) s-a pastrat gratuitatea.S-au marit tarifele si pentru studenti, respectiv 20 de lei pentru turul standard, fata de 18 lei si 23 de lei pentru cel cu subsol inclus, fata de 19 lei.Printre variantele nou introduse in oferta se numara si un pachet standard pentru 35 de persoane, care costa 40 de lei de persoana, iar turul care include si subsolul, tot pentru 35 de persoane, va costa 45 de lei.Taxa foto/video de 30 de lei a fost exclusa, tariful fiind inclus in pretul biletului de vizitare.