Sectorul bancar ramane in criza: peste 44.000 de locuri de munca vor fi eliminate

Ultimele anunturi in acest sens au fost facute vineri de grupul bancar francez Societe Generale si cel german Commerzbank, scrie AFP.Iata o recapitulare a masurilor de restructurate anuntate in ultimele luni de bancile europene.Grupul bancar francez Societe Generale a fost unul dintre primii care in 2015 a anuntat o restructurare a retelei sale de retail din Franta, pe fondul scaderii frecventarii agentiilor sale si a trecerii la operatiunile de digital banking. Intre 2016 si 2020, Societe Generale, care este prezenta si pe piata din Romania, are programata renuntarea la 3.450 de posturi dintr-un total de peste 147.000 de angajati.Cele 530 de posturi suplimentare ce vor fi eliminate in reteaua din Franta, conform unui document prezentat vineri sindicatelor, vin sa se adauge altor 1.600 de locuri de munca eliminate la nivel mondial, dintre care 750 in Franta, in principal in cazul operatiunilor de investment banking, anuntate in luna aprilie.In cazul Commerzbank, care trece printr-o perioada dificila de mai multi ani, a doua mare banca germana a anuntat vineri eliminarea a 4.300 de posturi la nivel mondial si inchiderea a 200 de agenti. In paralel insa, Commerzbank intentioneaza sa infiinteze 2.000 de noi locuri de munca. In 2016 banca germana a anuntat un plan de eliminare a 9.600 de locuri de munca pana in 2020, plan care a fost deja finalizat.De asemenea, Commerzbank, la care statul german detine un pachet de actiuni de 15%, intentioneaza sa isi vanda subsidiara poloneza mBank, care este una profitabila. Insa aceasta tranzactie este destinata finantarii tranzitiei grupului spre operatiunile digitale si reorientare spre piata din Germania si spre micile intreprinderi.Gigantul Deutsche Bank, cea mai mare banca germana, a anuntat la inceputul lunii iulie cel mai mare plan de restructurare din istoria sa cu eliminare a 18.000 de locuri de munca pana in 2022. Aceasta dupa ce anul trecut, Deutsche Bank a eliminat deja 6.000 de posturi. Deutsche Bank, care nu si-a revenit inca dupa criza financiara din 2008, intentioneaza sa se concentreze pe Europa si Germania in ceea ce priveste operatiunile de retail si cele dedicate companiilor.Grupul bancar britanic HSBC a anuntat la inceputul lunii august demisia surprinzatoare a directorului general John Flint, la mai putin de doua luni de la numirea sa in functie, si eliminare a 4.000 de posturi. HSBC, un grup care este activ la nivel mondial si in special in Asia, este foarte vulnerabil la razboiul comercial dintre China si SUA. O alta provocare pentru HSBC este Brexitul si incertitudinea care exista in legatura cu natura si impactul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana.O alta banca britanica, Barclays, a anuntat si ea la inceputul lunii august ca a eliminat 3.000 de posturi in al doilea trimestru al acestui an si ca vrea sa isi extinda reducerile de costuri.BNP Paribas, cea mai mare banca franceza, a confirmat la finele lunii august ca intentioneaza sa elimine aproximativ 20% din efectivele filialei sale de obligatiuni din Franta, adica o reducere cuprinsa intre 446 si 546 de posturi pana in 2021. Aceasta dupa ce in luna martie a acestui an, BNP Paribas Fortis, subsidiara din Belgia, a confirmat ca va reduce cu 40% numarul de agentii si ca va elimina 2.200 de locuri de munca in urmatorii trei ani. In Italia, banca franceza a demarat deja un plan de pensionare anticipata, in ideea de a-si reduce efectivele cu 1.500 de persoane pana in 2021.In Spania, grupul Santander a anuntat in luna iunie renuntarea la 10% din efectivele sale din Spania, adica 3.200 de angajati. Aceasta restructurare este o consecinta a absorbtiei rivalei Banco Popular in anul 2017. Aceasta dupa ce la inceputul anului Santander, cea mai mare banca din zona euro dupa capitalizarea bursiera, a anuntat deja restructurarea retelei din Marea Britanie, o masura care va antrena eliminarea a 1.270 de locuri de munca.De asemenea, CaixaBank, a treia mare banca spaniola, a negociat cu sindicatele un plan de plecari voluntare care prevede eliminarea a peste 2.000 de posturi pana la finele lui 2020.In Belgia, grupul KBC intentioneaza sa elimine 1.400 de locuri de munca pana in 2022, in ideea de a-si imbunatati "eficacitatea operationala".In sfarsit, banca regionala germana HSH Nordbank intentioneaza sa elimine 700 de locuri de munca dintr-un total de 1.700, o masura care intervine la scurt timp dupa preluarea sa de catre un grup de investitori privati.