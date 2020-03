Senatul a votat un proiect initiat de PNL care prevede executarea pedepsei cu inchisoarea la domiciliul condamnatului

Ziare.

Senatorii au aprobat astfel propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru modificarea si completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, cu modificarile si completarile ulterioare.S-au inregistrat 128 de voturi "pentru" si doua abtineri.Senatorul PNL Alina Gorghiu, initiator al propunerii, a declarat ca este un proiect care reprezinta creionarea cadrului legal necesar pentru a putea fi implementata monitorizarea persoanelor condamnate cu dispozitive electronice."Proiectul modifica in esenta Codul penal cu cateva prevederi esentiale care se gasesc in sistemele multor state ale Uniunii Europene. De exemplu, de a introduce o masura alternativa la pedeapsa inchisorii, si anume, care reprezinta o forma de individualizare a pedepsei si, de asemenea,Codul de procedura penala suporta o modificare esentiala care presupune ca instanta se va pronunta asupra revocarii si anularii executarii la domiciliu a pedepsei inchisorii. (...) Se instituie, se defineste notiunea desi se reglementeaza cazurile in care condamnatul poate parasi imobilul - asta este esenta initiativei legislative", a detaliat Alina Gorghiu.Senatorul neafiliat Valeriu Badulescu a apreciat ca proiectul in esenta este unul bun, care merita sa fie votat, precizand ca rezolva, printre altele, aglomerarea din penitenciare.Senatorul PSD Serban Nicolae a afirmat ca "exista suficiente probleme cu respectarea izolarii si a carantinei"."Sa ne punem problema ca autoritatile sunt deja pregatite pentru eliberarea infractorilor condamnati din inchisori pentru a nu mai sta in penitenciar, ci in locuinte, ar putea sa fie prematur, cel putin la acest moment.Initiativa este una care sa justifice necesitatea. In ceea ce priveste insa oportunitatea, as vrea sa reflectati, pentru ca suntem in situatia in care multi romani considera ca se afla, ca urmare a masurilor luate in starea de urgenta, intr-un soi de arest la domiciliu, ca autoritatile nu reusesc sa mentina controlul asupra respectarii masurilor de izolare si carantina la domiciliu, dar PNL se gandeste la scoaterea infractorilor din inchisori pentru a nu suferi conditiile de detentie din inchisorile romanesti", a sustinut Serban Nicolae.Una dintre prevederile proiectului este aceea ca persoanele condamnate la pedeapsa inchisorii pentru care s-a dispus executarea acesteia la domiciliu vor fi supravegheate in permanenta prin intermediul unei bratari electronice.Modul de utilizare a dispozitivului, costurile pe care acesta le presupune, precum si conditiile referitoare la transmiterea, modificarea si stocarea datelor obtinute prin supravegherea electronica se stabilesc prin regulamentul de aplicare a legii.Potrivit proiectului,daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:- pedeapsa aplicata, inclusiv in caz de concurs de infractiuni, este inchisoarea de cel mult 7 ani; infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa inchisorii mai mare de 2 ani, cu exceptia cazurilor prevazute in art. 42 pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a implinit termenul de reabilitare;- infractorul si-a manifestat acordul de a presta o munca neremunerata in folosul comunitatii;- in raport de persoana infractorului, de conduita avuta anterior savarsirii infractiunii, de eforturile depuse de acesta pentru inlaturarea sau diminuarea consecintelor infractiunii, precum si de posibilitatile sale de indreptare, instanta apreciaza ca executarea la domiciliu a pedepsei inchisorii este suficienta, iar condamnatul nu va mai comite alte infractiuni, insa este necesara supravegherea conduitei sale pentru o perioada determinata."Nu se poate dispune executarea la domiciliu a pedepsei inchisorii daca:- initial a fost dispusa suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, dar ulterior a fost revocata;- infractorul s-a sustras de la urmarire penala ori judecata sau a incercat zadarnicirea aflarii adevarului ori a identificarii si tragerii la raspundere penala a autorului sau a participantilor;- faptele reprezinta infractiuni contra vietii, contra integritatii corporale sau sanatatii, infractiuni stabilite asupra unui membru de familie sau asupra fatului, infractiuni contra libertatii si integritatii sexuale, infractiuni de coruptie, infractiuni de serviciu, trafic de persoane sau minori, fraude comise prin sisteme informatice si mijloace de plata electronice contra sigurantei si integritatii sistemelor si datelor informatice, precum si infractiuni prevazute de Legea 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, republicata.De asemenea, nu se poate dispune executarea la domiciliu a pedepsei daca persoana a fost condamnata anterior pentru savarsirea fie a infractiunii de evadare, fie pentru cea de inlesnire a evadarii ori pentru tentativa la aceasta", mai prevede proiectul de lege.Proiectul se mai refera si la termenul de supraveghere, care este egal cu durata pedepsei aplicate si se calculeaza de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare, pe durata acestuia condamnatul trebuind sa respecte masurile de supraveghere si sa execute obligatia de a presta o munca in folosul comunitatii, in conditiile stabilite de instanta.Camera Deputatilor este for decizional in cazul acestui proiect.