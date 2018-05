Sezonul bombelor: Mina antitanc, descoperita in Bucegi; cartuse de infanterie si proiectile, gasite in Vrancea

Ziare.

com

Cele mai recente au fost gasite joi si vineri. Mai exact, este vorba despre o mina antitanc descoperita pentru un traseu din Bucegi si despre mii de cartuse de infanterie, gasite la un centru pentru copii din judetul Vrancea.O mina antitanc care provine, cel mai probabil, din Al Doilea Razboi Mondial, a fost descoperita, vineri dimineata, de salvamontistii din Busteni.O echipa a Salvamont Busteni care facea lucrari de reparatii si amenajare pe traseul Poiana Costilei-Valea Alba din Masivul Bucegi a descoperit-o in padure, relateaza News.ro.Potrivit sefului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc, munitia a fost gasita intr-o valcea. Salvamontistii au lasat munitia acolo unde au descoperit-o si au anuntat autoritatile abilitate sa preia si sa detoneze explozibil.Pe de alta parte, mii de cartuse de infanterie au fost descoperite la un centru de zi pentru copii din judetul Vrancea. Acestea au fost scoase dintr-o fosa de pirotehnistii vranceni alertati de muncitorii care faceau lucrari de constructie a unei toalete.Joi, pana la lasarea intunericului, pirotehnistii au descoperit aproximativ 2.133 de cartuse, iar vineri ei au reluat cautarile."Specialistii pirotehnisti au actionat la Centrul de zi socio-educational pentru copii din comuna Fitionesti, satul Manastioara. Acestia au fost alertati de o echipa de muncitori care executa lucrari de constructie a unei toalete si, in timp ce sapau fosa septica au descoperit mai multe cartuse de infanterie calibru 7,92 mm.Din cauza numarului mare de cartuse gasite, aproximativ 2.133 de cartuse, echipa pirotehnica a lucrat pana la lasarea intunericului urmand sa continue operatiunea de asanare si vineri dimineata", se arata intr-o informare facuta de reprezentantii ISU Vrancea, citata de Mediafax.Specialistii vor sta la fata locului pana cand vor fi descoperite toate piesele de munitie.In ultimele 24 de ore echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Anghel Saligny" al judetului Vrancea a fost solicitata sa intervina si in alte doua situatii.Prima misiune s-a desfasurat joi intre localitatile Focsani si Garoafa, in zona Valea Soimului, unde un cetatean a gasit un proiectil exploziv de calibru 152 mm. Tot joi, echipa pirotehnica s-a deplasat in satul Voetin, comuna Sihlea, pentru asanarea terenului ca urmare a descoperirii a patru proiectile explozive calibru 85 mm, de catre un vrancean care executa lucrari agricole.Proiectilele descoperite au fost preluate si transportate in conditii de siguranta la depozitul special amenajat in vederea distrugerii.