Situatia din Romania, discutata in Parlamentul Elvetian: Abuzurile din 10 august si intensificarea stirilor false

"Astazi, 28 august 2018, o delegatie a asociatiei 'Rezist Zurich' a fost primita la Parlamentul Elvetian de catre dl. ambasador Claudio Fischer, sef al Serviciului Parlamentar pentru Relatii Internationale. La intalnire a luat parte si dl. Nicolas Descoeudres, sef al sectiei pentru Europa de Vest, Centrala si de Sud din cadrul Ministerului Elvetian de Externe", potrivit unui comunicat de presa remis miercuriIn primul rand, informeaza asociatia, s-a discutat despre vizita liderului PSD, Liviu Dragnea, in Zurich, in luna mai 2018, "prilej cu care in acea perioada asociatia Rezist Zurich a demarat in Elvetia o ampla campanie publica de informare cu privire la faptele grave de coruptie si statutul de condamnat penal al presedintelui PSD"."Dl. Fischer a tinut sa explice ca primirea lui Liviu Dragnea nu e singura care a adus un val de critici din partea opiniei publice spre Parlamentul Elvetian, aratand ca prin natura traditiei schimburilor intre parlamente, uneori Elvetia trebuie sa primeasca si oaspeti incomozi.Dl. Fischer a mai aratat si ca in momentul in care in Elvetia s-a aflat ca Liviu Dragnea ar fi urmat ca in ziua vizitei in Berna sa primeasca sentinta intr-un dosar penal, a transmis Ambasadorului Romaniei in Elvetia posibilitatea de a amana intalnirea de la Parlamentul Elvetian. Astfel, a ramas la latitudinea partii romane de a decide daca doreste modificarea datei vizitei. Delegatia romana condusa de Liviu Dragnea, a tinut totusi ca vizita sa aiba loc la data convenita anterior", se arata in documentul citat.De asemenea, discutiile s-au axat si pe mitingul diasporei din 10 august, reprezentantii comunitatii Rezist Zurich prezentand mai multe materiale foto si video care "reflecta agresiunea guvernului roman prin jandarmerie asupra protestatarilor pasnici"."Membrii Rezist Zurich au aratat ca pana acum nu exista nici o demisie legata de acest caz, cum nu exista inca nici un oficial care sa fi preluat responsabilitatea pentru faptele de violenta ale jandarmeriei romane in data de 10 august.Impresii de la protestul diasporei au fost prezentate celor doi interlocutori si printr-un colaj foto, care ilustra agresiunile asupra protestatarilor si a jurnalistilor ce-si faceau datoria, relatand de la locul faptei.Gazdele au primit din partea romanilor si o colectie de articole din presa internationala care reflecta momentul 10 august si evolutia de pe scena politica din Romania de dupa aceasta data", se mai precizeaza in comunicat.In plus, in cadrul discutiilor, s-a accentuat importanta rolului redactiilor independente si jurnalistilor care "inca se straduiesc sa-si faca meseria onest in Romania"."Cei doi oficiali elvetieni au incercat sa inteleaga cat de grava e situatia actuala a presei din Romania, iar delegatia romanilor a aratat problemele intensificarii stirilor false din spatiul public romanesc, a tehnicilor de manipulare media si a inregimentarii politice a tot mai multor redactii.Astfel, in conditiile gravelor tensiuni politice din tara noastra, s-a aratat ca rolul informarii corecte si obiective este unul esential in aceste momente pentru societatea romaneasca", mai mentioneaza organizatia.Zurich Romania mai informeaza ca cei doi oficiali elvetieni s-au aratat interesati de modul in care romanii privesc preluarea presedintiei Consiliului UE de catre Romania."Cei doi oficiali elvetieni au subliniat sansele pe care le are Romania in plan international gratie preluarii presedintiei Consiliului UE, moment ce va avea loc in prima jumatate a anului 2019. Domnul Ambasador Fischer si dl. Descoeudres s-au aratat interesati de modul in care publicul roman priveste acest eveniment.Discutia a revenit astfel la importanta sustinerii jurnalistilor neaserviti puterii, care sa poata crea un spatiu public echilibrat si sa contribuie prin dezbateri pe marginea temelor reale ale societatii la formarea unei opinii publice informate si critice.Tendintele politice de a seta agenda media si a implanta stiri false sunt tot mai ingrijoratoare in Romania, au aratat membrii Rezist Zurich. Astfel de metode de infiltrare ale politicului in presa sunt menite sa distraga atentia publicului de la problemele de importanta reala pentru romani prin teme false, cum ar fi presupuse asasinate sau prin ocuparea spatiului public cu dezbateri pe probleme inexistente.Acesta este motivul pentru care teme de mare importanta, ca cea a preluarii presedintiei Consiliului UE de catre Romania si implicatiile unui astfel de eveniment nu ajung cu greutatea cuvenita in dezbaterea publica", mai transmit membrii Zurich Romania.In fine, potrivit comunicatului, romanii au fost indemnati sa ia legatura cu grupurile parlamentare elvetiene si de a folosi mecanismele parlamentare pentru a tematiza in spatiul politic si a aduce in atentia publica internationala situatia politica grava cu care se confrunta Romania si in special, importanta sustinerii redactiilor independente de presa.A.D.