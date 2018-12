Situatie dramatica in Lugoj, dupa doua zile fara curent si fara incalzire. Locuitor: E stare de razboi aici. Stam in masina la caldura

Ziare.

Oamenii s-au plans de interventia autoritatilor si au povestit ca stau in masini ca sa se incalzeasca."Noi de doua zile incarcam telefonul numai in masina. Auzim si noi fel si fel de discutii aici. Nu avem curent electric, nu avem apa. Noroc ca avem motorina. Stam in masina in fata blocului. Am auzit ca s-a mai plans lumea, dar ca la noi...In tot orasul. Am cumparat acum apa. E stare de razboi aici. Noi cu incalzirea in scaune mai rezolvam", a spus un ascultator la DigiFM.Un alt locuitor din Lugoj spune ca si cei care au generator intampina probleme, pentru ca trebuie sa mearga pana la Timisoara pentru combustibil."De ce se minimalizeaza situatia celor peste 70.000 de locuitori din Lugoj si toate satele din zona? De ce se ascunde sub pres totul ca pe vremea lui Ceausescu? Arafat a trimis generatoare, dar apa nu este la robinete!!! Peste 24 de ore fara curent, fara apa!!! Ce fac cei de la blocuri cu copii mici?Nici o benzinarie functionala pe toata raza orasului! Ai generator de curent, dar mergi la Timisoara dupa benzina! Ce urmeaza? Sa mergem sa spargem vitrinele magazinelor si sa furam apa si mancarea ca la sfarsitul lumii?", a scris un cetatean pe pagina de Facebook a DigiFM.Un alt localnic se plange ca in magazine nu se mai gaseste nimic."Toate magazinele inchise, nu poti sa cumperi nimic, unul dintre ele a fost deschis mai de dupa-masa, s-a luat tot, doi paleti de apa s-au dat glont, paine, nimic nu s-a mai gasit in oras deci un oras mort", a declarat el."Fara apa, fara nimica, traim exact ca si in Evul Mediu. Ne aducem aminte clipele in care parintii nostri ne povesteau cum traiau la lumina lumanarii, invatau, cum nu aveau apa si se incalzeau la nu stiu ce, sobele lor ce sursa de caldura aveau", a mai spus cineva la Digi24.