Slatina: Mii de copii si tineri, tinuti ore intregi in soare, fara toalete, ca sa presteze momente artistice

Ziare.

com

Imbracati in costume populare, copiii au asteptat ore intregi pentru a putea sa-si prezinte momentul artistic. Mai mult, organizatorii au omis sa aduca toalete, relateaza Digi 24. La evenimentul organizat de inspectoratele scolare din 18 judete ale tarii si de Palatul Copiilor din Slatina au participat 5.000 de copii, insotiti de parinti si de profesori."Noi la aceste manifestari, de regula, ne intalnim pentru ca sunt manifestari organizate de Ministerul Educatiei, de cluburile copiilor, de regula sunt copii. Nu ne putem bate joc de ei", a spus Valentin Rau, profesor coregraf din Botosani.Organizatorii nu au considerat, insa, absenta toaletelor o chestiune demna de a fi adusa in discutie."Eu ma gandeam ca, dupa un asemenea eveniment , toaletele nu cred ca trebuie sa intre in discutia noastra. Ma gandeam ca intrebarea asta n-o sa mi-o puneti. Dar daca dumneavoastra, dupa un moment atat de patriotic, ma intrebati de toaletele de pe esplanada...", a Ilie Braileanu, director al Palatului Copiilor Slatina.In ce priveste manifestarea, miscarile sincron, sute de copii pusi sa astepte in caldura pentru a executa momente artistice aduc aminte periculos de mult cu manifestarile de dinainte de 1989. "Capul sus, disciplina, zambet", le cere, la un moment dat, un insotitor copiilor.De ce? Chiar asta vor copiii, asta ii face sa se simta bine sau este doar o ambitie a unor adulti de a bifa actiuni care le dau senzatia de detinere a puterii? Care se intorc in zona lor de confort, de dinainte de 1989, cu pretul sacrificarii unei noi generatii, pe care nimeni nu o intreaba ce-i place si ce vrea.