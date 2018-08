Soferul masinii cu numere antiPSD a anuntat ce au hotarat autoritatile suedeze in cazul placutelor de inmatriculare

Ziare.

"Am primit raspuns de la autoritatile suedeze in legatura cu numerele de inmatriculare. Mi s-a comunicat ca nu mi le restituie, dar pot face altele fara sa folosesc initialele PSD, deci M*** se accepta!", a scris Razvan Stefanescu pe Facebook. Vezi si Soferul masinii cu numere antiPSD: Un sentiment de furie ma cuprinde cand imi privesc copilul si ma intreb: Ce fac? Unde voi ajunge? Amintim ca Razvan Stefanescu, in varsta de 45 de ani, a intrat in Romania pe data de 17 iulie, prin Vama Nadlac, cu o masina cu numere de inmatriculare continand un mesaj antiPSD. Mesajul a devenit in scurt timp viral, iar barbatul s-a plimbat cu autoturismul in intreaga tara.El a fost oprit de mai multe ori de politisti prin tara, iar in Capitala i-au retinut placutele de inmatriculare si permisul pe motiv ca nu ar fi avut dreptul sa circule pe teritoriul Romaniei cu numarul obtinut in Suedia.Dupa doua saptamani, politistii au renuntat la acuzatii, iar dosarul a fost clasat. Barbatul si-a recuperat placutele, dar autoritatile romane au corespondat cu cele din Suedia si in cele din urma i-au convins pe suedezi retraga placuta cu numar ofensator.Astfel, chiar daca si-a recapatat permisul si dreptul de a circula, romanul nu mai poate folosi placuta antiPSD.A.G.