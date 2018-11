Steagul Romaniei, arborat gresit in doua orase din tara (Foto)

Foto: Facebook/ Elena Paun

Foto: Facebook/ Vlad Petreanu

Ziare.

com

La intrarile in municipiul Campina din DN1 si dinspre Cornu, sunt arborate 3 steaguri, printre care si cel al Romaniei, care este montat gresit.Tricolorul este arborat vertical, in loc de orizontal, iar culorile vin una sub alta, in loc de una langa alta, cum prevede Constitutia: albastru langa lance sau catarg, galben la mijloc si rosu la exterior.Problema a fost pusa pe masa Consiliului Local, in sedinta din 21 noiembrie 2018.Conform Campina TV , consilierul Daniel Ionita a sesizat problema si a pus in discutie schimbarea modului in care este arborat tricolorul, insa viceprimarul Adrian Pitigoi si secretarul Elena Moldoveanu au evitat sa dea un raspuns.La randul sau, directorul Directiei Juridice din cadrul Primariei Campina, Iulian Anton, a incercat sa ii convinga pe consilieri ca nu e nicio problema cu steagul tarii, intrucat "catargul poate fi si orizontal". El a argumentat ca s-a consultat cu un coleg, iar "drapelele au fost montate de o firma specializata", potrivit sursei citate.Iata o fotografie cu cele 3 steaguri:De asemenea, un alt oras care nu face cinste anului centenar este Hateg. Cum arata steagul: este format din trei benzi orizontale, asezate in ordinea corecta a culorilor, una sub alta.Jurnalistul Vlad Petreanu a publicat pe pagina sa de Facebook o fotografie in acest sens: