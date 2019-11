STS, dupa deratizarea din Timisoara soldata cu victime: Au fost 15 apeluri la 112, de sambata pana luni

15 apeluri de urgenta, care includ si apelurile de revenire pentru acelasi caz

sambata

duminica

luni

Ziare.

com

"Atributiile operatorilor 112 ai STS constau in preluarea apelurilor de urgenta, realizarea interviului primar si transferul acestora catre agentiile specializate de interventie. In cazul de fata,. Responsabilitatea operatorului 112 inceteaza dupa transferul apelului si informatiilor catre agentiile de interventie, acestea din urma avand atributii in gestionarea interventiei, alocarea resurselor si monitorizarea situatiei semnalate", informeaza STS printr-un comunicat de presa.STS mai anunta ca institutia nu detine informatii despre gravitatea, impactul sau dimensiunea cazuisticii cu privire la cazurile de urgenta gestionate de agentiile de interventie.La Centrul de primiri apeluri de urgenta 112 Timisoara s-au inregistrat, in perioada 16 - 18 noiembrie (de sambata pana luni),, cu privire la situatia de pe strada Miorita unde s-a facut deratizarea, astfel:, orele: 09:21:31, 12:25:22, 13:35:28, 14:05:41, 16:55:11, 18:18:53, orele: 08:05:09, 08:43:28, 10:44:11, 18:04:36, orele: 02:42:36, 03:22:43, 05:16:56, 07:59:57, 09:05:14.Toate apelurile preluate de catre operatorii 112 ai STS au fost transferate catre dispeceratul agentiei specializate de interventie, respectiv Ambulanta, mai anunta STS."Precizam ca operatorii 112 au procesat apelurile conform prevederilor Metodologiei privind cooperarea agentiilor specializate de interventie in cazul urgentelor primite prin Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta.Referitor la tipologia cazurilor si simptomatologia cazurilor medicale semnalate, va rugam sa va adresati Serviciului de Ambulanta Timisoara", se mai arata in sursa citata.Un dosar penal pentru ucidere din culpa a fost deschis dupa tragedia care a avut loc la Timisoara, unde o femeie si doi copii au murit, dupa ce in bloc s-a facut deratizare.De asemenea, mai multe persoane, adulti si copii, sunt internate pentru investigatii.