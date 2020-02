Studentii ieseni cer publicarea tuturor tezelor de doctorat si pedepse pentru comercializarea acestora

Ziare.

Liga Studentilor (LS IASI) se refera la publicarea tuturor tezelor de doctorat, nu doar a celor depuse in format electronic incepand din 2016, precum si transmiterea unei adrese catre toate universitatile prin care sa se clarifice faptul ca prin acest demers nu se incalca prevederile Regulamentul European de Protectie a Datelor (REPD/GDPR) si nu se aduce nicio vatamare vietii private a detinatorilor titlurilor de doctor.Totodata, organizatia cere incriminarea comercializarii de lucrari stiintifice, introducerea unor sanctiuni administrative pentru institutiile care "pierd" sau "fac pierdute" lucrari de doctorat si inasprirea regimului penal pentru sustragerea sau distrugerea lor.Potrivit Ligii Studentilor, de la intrarea in vigoare a Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011, s-a statutat faptul ca tezele de doctorat sunt documente publice si ca se redacteaza si in format digital, urmand a fi publicate dupa sustinere pe un site administrat de Ministerul Educatiei Nationale.Regulamentul European de Protectie a Datelor (REPD/GDPR) prevede foarte clar faptul ca prelucrarea datelor personale (numele candidatului la titlul de doctor) poate fi realizata fara consimtamantul persoanei in situatia in care exista o obligatie legala a operatorului (universitatea si ministerul) si daca prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatorul."Caracterul public al tezei de doctorat este o veche cutuma academica, candidatul fiind obligat sa depuna un exemplar al tezei la biblioteca universitatii sau a facultatii si sa sustina teza in public. Publicitatea tezei a fost doar intarita de Legea nr. 1/2011, aceasta fiind prezenta in legislatie inclusiv in prevederile vechii legi a educatiei nr. 84/1995 prin art. 73 alin. (5). Din punct de vedere juridic, toate tezele de doctorat au caracterul de document public, producand efecte de interes public, deci toate pot fi publicate pe platforma ministerului. Tezele care nu au fost depuse in format digital pot fi scanate si trecute prin sisteme de recunoastere optica a caracterelor (OCR), de care cel putin bibliotecile central universitare deja dispun si care deja sunt utilizate pentru digitizarea colectiilor de periodice", arata Liga Studentilor.Potrivit Ligii, "adresa transmisa de Ministerul Educatiei Nationale catre universitati care a scandalizat opinia publica prin sustinerea nepublicarii tezelor in lipsa acordului detinatorului titlului de doctor nu a fost semnata de ministrul Monica Anisie, ci de secretarul de stat pentru invatamant superior Gigel Paraschiv, fost secretar de stat sub ministrii Liviu Pop, Cimpeanu, Curaj. El este omul Ecaterinei Andronescu, membru in conducerea scolii doctorale a Academiei Nationale de Informatii a SRI si in celebra Academie de Stiinte ale Securitatii Nationale (ASSN), patronata de Gabriel Oprea, George Maior si Remus Pricopie. Din informatiile noastre, rolul adresei trimisa de Paraschiv este in primul rand protejarea tuturor detinatorilor de titlu de doctor care au legaturi cu serviciile secrete si fortele de ordine din universitatile militare, iar secundar toate retelele de plagiatori care capuseaza sistemul de invatamant superior romanesc, ca urmare a anchetelor realizate de jurnalisti de investigatie in ultimii ani si a sesizarilor inaintate catre Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) care au zguduit retelele de putere conectate politic sau la comunitatea de informatii".In urma publicarii tuturor tezelor de doctorat, ar putea incepe o curatenie generala in toate institutiile de invatamant superior, in special, si in toate institutiile publice, in general, iar persoanele care au obtinut titlul de doctor in mod fraudulos ar fi demise din functie, sporurile de salarii obtinute ar trebui returnate, iar unele scoli doctorale ar fi desfiintate, arata sursa citata, care adauga: "demersul lui Gigel Paraschiv vizeaza exact prevenirea acestui moment zero atat de necesar Romaniei pentru eliminarea imposturii academice".De asemenea, Liga Studentilor (LS IASI) cere introducerea prin intermediul unui ordin de ministru a unor sanctiuni administrative (amenzi de cel putin 10.000 lei) pentru institutiile de invatamant superior care "pierd" sau "fac pierdute" teze de doctorat, precum si modificarea legislatiei penale, astfel incat acestora sa li se ofere o protectie speciala.De aceea, Liga Studentilor (LS IASI) propune incriminarea comercializarii sau cumpararii de lucrari stiintifice in vederea facilitarii falsificarii de catre cumparator a calitatii de autor al unei lucrari de licenta, de diploma, de disertatie sau de doctorat, precum si pedepsirea faptei cu inschisoare de la 6 luni la 3 ani, similar infractiunilor de fals. Astfel, ar intra sub incidenta legii penale nu doar vanzarea unor astfel de lucrari, dar si cumpararea lor cu scopul de a frauda examenele de finalizare a studiilor."Plagiatul este cancerul endemic al invatamantului superior romanesc, iar la fel cum coruptia si furtul sunt incriminate, ar trebui si furtul intelectual sa fie incriminat corespunzator. Plagiatul ruineaza cultura nationala si atenteaza la securitatea raporturilor juridice in sistemul de educatie, in sistemul de sanatate, in sistemul de aparare si ordine publica si in orice loc in care sunt prezente persoane care detin in mod fraudulos un titlu de doctor, un titlu academic sau unul profesional, iar in final atenteaza la siguranta nationala. Tezele de doctorat ar trebui sa fie puncte de reper in cercetarea stiintifica, obtinute in urma unei activitati de studiu si cercetare indelungata, nu compilatii din alte lucrari. Publicarea tezelor de doctorat, precum si introducerea in legislatie a unor pedepse aspre pentru faptele asociate fraudarii, sustragerii, distrugerii si comercializarii lor este este un prim pas esential spre intarirea, recredibilizarea si securizarea sistemului educational romanesc", a declarat Diana-Alexandra Cristea, presedinte Liga Studentilor.