Summitul privind securitatea cibernetica in aviatia civila - Europa, Orientul Mijlociu si Africa incepe luni, la Bucuresti

Delegatia ICAO va fi condusa de secretarul general al organizatiei, dr. Fang LIU, din aceasta urmand sa faca parte si Catalin Radu, director adjunct ICAO pentru Siguranta in Aviatie, si Sylvain Lefoyer, director adjunct ICAO pentru Securitatea in Aviatie.Reprezentanti de nivel inalt ai NATO, EASA (Agentia Europeana pentru Siguranta in Aviatie), EUROCONTROL, ai Conferintei Europene de Aviatie Civila (ECAC) si ai Asociatiei Internationale de Transport Aerian (IATA) vor participa la dezbateri referitoare la securitatea cibernetica in aviatia civila, impreuna cu reprezentanti ai autoritatilor responsabile din domeniul aviatiei civile din Africa si Orientul Mijlociu, specialisti in combaterea criminalitatii cibernetice, ai industriei de profil, precum si alti reprezentanti guvernamentali, informeaza un comunicat al ICAO, transmis sambata.Securitatea cibernetica in domeniul aviatiei devine una din principalele preocupari ale autoritatilor responsabile in asigurarea securitatii si sigurantei in aviatie, in acest context, oficialii prezenti la summit vor prezenta metodele disponibile pentru evaluarea riscurilor de securitate cibernetica, modalitatile de clasificare a acestora, precum si metodele de prevenire si reactie la incidentele cibernetice.Potrivit sursei citate, organizarea primului summit ICAO la Bucuresti demonstreaza interesul si preocuparea aviatiei civile romane de a fi un contributor si un facilitator pentru consolidarea dialogului si conlucrarii la cel mai inalt nivel intre autoritatile internationale cu atributii in domeniul aviatiei, pe probleme de riscuri si vulnerabilitati, de consolidare a capacitatii de reactie precum si cresterea rezilientei la incidente cibernetice.