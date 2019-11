Sunt tot mai putini copii in scolile din Romania. Abandonul scolar din cauza saraciei este in crestere

Accesul la educatie, discriminatoriu

Conform raportului MEN privind situatia invatamantului preuniversitar, in anul scolar 2017-2018, erau cu 24.000 mai putini elevi decat in anul anterior si cu aproximativ 349.000 mai putini decat in anul scolar 2009-2010.Reducerea populatiei scolare are in principiu la baza scaderea populatiei, amplificarea fenomenului migratiei, diferentele de infrastructura scolara dintre mediile de rezidenta si abandonul scolar devenit cronic in mediile socio-economice.. La nivelul anului scolar 2016-2017, invatamantul primar si gimnazial inregistreaza o rata a abandonului de 1,1% in urban si 2,3% in rural. Cu o rata de parasire timpurie a scolii de 16,4% (EUROSTAT), Romania ramane departe de tinta de 11,3% asumata pentru anul 2020 (conform Agendei Europa 2020).sunt principalul motiv de abandon scolar in comunitatile marginalizate. Pentru o parte dintre elevi, mai ales pentru cei din zonele rurale sarace, unul dintre aceste costuri restrictive este cel aferent transportului catre si de la scoala. La nivelul anului scolar 2015-2016, peste 125.000 de elevi au facut naveta zilnic folosind transportul rutier pentru a ajunge la cursuri.Desi este mentionata in rapoartele anuale ale MEN ca masura de combatere a abandonului si oferire de sanse egale pentru copii de a frecventa scoala, decontarea partiala sau totala a transportului vine cu o serie de limitari. Tarifele maxime pe kilometru impuse transportatorilor nu sunt respectate in multe situatii, ceea ce face ca abonamentele sa fie suportate integral de catre parinti.variaza de la traseu la traseu, unul dintre cele mai mari preturi fiind 297 lei/luna (Turda-Cluj).Mirela, 11 ani:Un studiu realizat de Salvati Copiii Romania arata ca majoritatea costurilor asociate programelor Scoala dupa Scoala sunt suportate de parinti, doar 10% dintre respondenti afirmand ca o alta institutie acopera o parte din costuri (7,6%) sau toate costurile (2,5%).se resimte puternic in privinta numarului de copii scolarizati. In cazul invatamantului prescolar, numarul copiilor scade cu peste 4.000 in anul scolar 2017-2018 fata de anul precedent in mediul rural, in timp ce in mediul urban creste cu o cifra similara. Datele fac referire la mediul in care functioneaza unitatile de invatamant, nu cel de domiciliu al copiilor. Cu alte cuvinte, decalajele se explica partial si prin copiii care locuiesc la sat, dar invata in orasele apropiate de casa.Pentru a veni in sprijinul copiilor vulnerabili, Salvati Copiii Romania organizeaza cel mai mare eveniment caritabil al anului, Festivalul Brazilor de Craciun, un prilej al solidaritatii sociale, ajuns la a 19-a editie.Seara de gala si licitatia Festivalului Brazilor de Craciun vor avea loc in data de 12 decembrie la Stejarii Country Club si isi propun sa stranga fonduri pentru educatia scolara a 5.000 de copii, beneficiari ai programelor "Scoala dupa Scoala".In cei 19 ani dedicati exlusiv cauzei copiilor pentru care educatia ramane un drept numai pe hartie, Salvati Copiii Romania a readus in scoala 39.485 de copii, dintre care in programe de tip Gradinita Estivala - 8.196 de copii, in programe de tip Scoala dupa Scoala -27.173 de copii, iar in programul A Doua Sansa - 4.116 de copii, reusind sa stranga cu ajutorul companiilor suma de 5.317.800 de euro.