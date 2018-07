Sustinatori ai unirii Moldovei cu Romania au plecat in "Marsul Centenarului", din Alba catre Chisinau

Ziare.

com

George Simion, presedintele Platformei Unioniste Actiunea 2012, a declarat ca pe traseu vor fi constant intre 50 si 100 de participanti, precizand ca sunt bine-veniti toti cei care doresc sa se alature."Pornim, astazi, de la Alba Iulia, Capitala Unirii din 1918, in Marsul Centenarului, care va dura doua luni si se va desfasura prin toate locurile importante pentru Primul Razboi Mondial si pentru Marea Unire, ajungand pe 1 septembrie la Chisinau.Organizam aceasta manifestatie pentru a trage un semnal de alarma ca tara noastra nu este intreaga. Este o tara ciuntita, granita noastra nu este la Prut, este la Nistru si ne dorim sa facem unirea Republicii Moldova cu Romania cat mai repede", a spus George Simion.In fata Catedralei Reintregirii Neamului din Alba Iulia, unde s-au adunat cateva sute de sustinatori ai unirii Republicii Moldova cu Romania, s-a aprins Flacara Unirii, dar si zeci de torte. Oamenii au tinut alocutiuni despre importanta unirii, iar in Piata Tricolorului a fost tinut de zeci de participanti un tricolor lung de 100 de metri.Participantii sustin ca nu mai vor "granite intre frati", iar mesajele pe care le afiseaza pe traseu sunt "Unirea, proiect de tara", "Romania mare, in vechile hotare" si "Romania n-a avut, granita la Prut".Traseul care va fi parcurs insumeaza 1.300 de kilometri, fiind impartit in 11 etape a cate cinci zile. Participantii vor traversa Carpatii, iar apoi vor trece Prutul, trecand prin 300 de orase si sate din Romania si Republica Moldova.Prima etapa - Alba-Iulia - Teius - Unirea - Turda - Cluj-Napoca - Caianu Mic - este programata a fi parcursa in perioada (1-5 iulie).Urmatoarele etape sunt: Caianu Mic - Comuna Camarasu - Craiesti - Reghin - Targu Mures - Bahnea (7 iulie - 11 iulie); Bahnea - Hoghilag - Sighisoara - Agnita - Nocrich - Sibiu (13 iulie - 17 iulie); Sibiu - Brezoi - Tutulesti - Manastirea Cozia - Ramnicu Valcea - Curtea de Arges (18 iulie - 22 iulie); Curtea de Arges - Domnesti - Campulung - Cetateni - Izvoarele - Targoviste (24 iulie - 28 iulie); Targoviste - Ion Luca Caragiale - Ploiesti - Izvoarele - Magurele - Manastirea Suzana (29 iulie - 3 august); Manastirea Suzana - Cimitirul Eroilor Tabla Butii - Intorsura Buzaului - Vama Buzaului - Covasna - Ojdula (5 august - 9 august); Ojdula - Parcul Natural Putna-Vrancea - Soveja - Marasti - Marasesti - Tecuci (11 august - 15 august); Tecuci - Ghidigeni - Barlad - Gara Rosiesti - Vaslui (17 august - 20 august); Vaslui - Comuna Solesti - Ciortesti - Poieni - Iasi (21 august - 24 august); Iasi - Ungheni - Cornesti - Calarasi - Lozova - Manastirea Capriana - Straseni - Chisinau (26 august - 1 septembrie).Oamenii isi pot alege traseul pe care vor sa-l parcurga.Fiecare participant a primit tricou, sapca, pelerina, o fisa cu instructiuni si date de contact, dar si harta cu traseul.Potrivit organizatorilor, "Marsul Centenarului" inseamna miscare fizica, relaxare, seri de chitara, cantece patriotice, proiectii de film, foc de tabara, lansare de lampioane, intalniri cu autoritatile dar si diverse spectacole.Cazarea se va face in regim de camin, hostel sau cort.