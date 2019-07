Sute de oameni au fost evacuati in Caracal, in urma unei scurgeri dintr-un vagon cu propilena

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt, luni noaptea, in urma unui apel la numarul unic 112, au fost anuntate scurgeri de substante periculoase dintr-un vagon al unui tren aflat in zona Garii CFR Caracal, incarcat cu propilena. Trenul era format din douazeci de vagoane, toate incarcate cu propilena.La fata locului s-au deplasat patru autospeciale de stingere cu apa si spuma, un echipaj CBRN (Chimic, Biologic, Radiologic, Nuclear) si patru autospeciale pentru prima interventie.De asemenea, a fost trimis un mesaj prin sistemul Ro-Alert pentru o raza de aproximativ doi kilometri fata de vagon, pentru evacuarea si autoprotectia populatiei.Dupa aproximativ o ora a fost oprita scurgerea de substante periculoase prin inchiderea flansei vagonului cisterna. Dupa o alta jumatate de ora, in urma masurilor luate cu ajutorul accesoriilor CBRN, specialistii au constatat ca nu mai exista pericol pentru cetateni si inceteaza masurile de evacuare a populatiei.