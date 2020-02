Tanarul nevazator care a povestit cum un controlor CFR nu l-a lasat sa intre cu cainele ghid la cuseta vrea sa sesizeze CNCD

Ziare.

"Imi doresc ca ceilalti nevazatori care au un caine-ghid sa nu fie pusi in situatia in care am fost pus eu", a spus Silviu Rosu, la Digi 24.Tanarul a explicat, din nou, cum in ciuda faptului ca legea este de partea sa a avut parte de o experienta neplacuta din tren."Se putea rezolva pe cale amiabila, fara sa tipe la mine, fara sa ma tina de brat, sa ma agreseze, intr-o oarecare masura, fara sa-mi arate cu degetul celalalt vagon, oricum degetul dansului nu l-as fi vazut, fara circul asta pe care l-a creat chiar dl controlor", a adaugat el.Baiatul a precizat ca de mai multe ori a incercat sa informeze CFR Calatori ca va calatori cu un caine ghid."Tot timpul am incercat sa-i informez pe cei de la CFR Calatori, prin e-mail, ca voi calatori cu un caine-ghid, dar imi spuneau tot timpul ca nu am voie, ca trebuie sa platesc bilet, doar la clasa a doua, tot felul de lucruri. Am mai fost pus in situatii dificile de controlorii de la CFR Calatori, dar intr-o situatie ca asta, sa nu fiu lasat sa urc in tren, nu", a mai spus Rosu.Vezi si explicatiile CFR dupa ce un nevazator nu a fost lasat in tren cu cainele-ghid