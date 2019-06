Tatal adoptiv al Sorinei: Totul se va termina la CEDO. Olguta Vasilescu stia de caz

Ziare.

"Este greu sa spun ce se va intampla, dar cred ca toata treaba asta se va termina la CEDO. Oamenii politici folosesc niste parghii care nu isi au rostul. Avem toate documentele necesare, inclusiv acordul SUA pentru adoptie, si acum vine un procuror general sa spuna sa nu plece din tara", a declarat tatal adoptiv al Sorinei, Gabriel Sacarin, pentru Libertatea El a precizat ca este hartuit de jumatate de tara. "Am anuntat Ambasada SUA, cred ca va iesi un scandal diplomatic", a adaugat el.De asemenea, Gabriel Sacarin a declarat pentru Digi24 ca familia sa si avocatii au primit mai multe amenintari cu moartea. Acesta a precizat ca, in timp ce se deplasa cu masina in trafic, un alt sofer i-ar fi sicanat, i-ar fi urmarit si ar fi incercat sa ii scoata in afara partii carosabile.Tatal adoptiv a declarat ca Lia Olguta Vasilescu cunostea cazul si, cand era ministrul Muncii, a venit personal la Consiliul Judetean Mehedinti pentru a se asigura ca procedura de potrivire a familiei adoptive cu Sorina isi va urma calea legala si se va desfasura conform normelor.Amintim ca saptamana trecuta o fetita de opt ani care se afla in plasament la o familie din Baia de Arama, judetul Mehedinti, a fost luata de langa cei care o cresteau cu mascatii. Momentul in care autoritatile au intrat in casa si au luat fetita a fost filmat de familia care a crescut-o, iar imaginile au starnit indignare in spatiul public.