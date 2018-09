Tiberiu Useriu a ratat startul cursei internationale Apuseni Ultra Race

Ziare.

In competitie sunt inscrise peste 100 de persoane.Reprezentantii organizatorilor au declarat, vineri, ca, pe langa alergare, competitia are si rolul de a promova pe plan national si international frumusetile naturale regasite in Muntii Apuseni."Apuseni Ultra Race este prima si singura competitie internationala din Romania care se desfasoara pe un traseu montan de 170 km. Am dorit sa conturam un eveniment special atat pentru a aniversa in pas alergator marele eveniment istoric al Centenarului, cat si pentru a promova pe plan national si international frumusetile naturale regasite in Muntii Apuseni si capacitatea acestora de a gazdui curse performante de ultramaraton, intrucat traseul competitiei se intinde de-a lungul unor zone cu un potential turistic foarte mare: Arieseni, Padis, Vladeasa, Belis, Muntele Mare.Apuseni Ultra Race va avea, in premiera, trei curse: Rosie (170 km), Galbena (100 km) si Albastra (40 km) . La startul cursei de 170 de km care s-a dat vineri dimineata trebuia sa fie prezent si Tiberiu Useriu, triplul castigator al celui mai greu ultramaraton din lume, 6633 Arctic Ultra, dar care a pierdut un avion si nu a mai ajuns", arata organizatorii.Startul Apuseni Ultra Race s-a dat, vineri dimineata, in zona localitatii Arieseni, judetul Alba, pentru cursa de 170 de km, iar zona de finish va fi in statiunea turistica Muntele Baisorii, judetul Cluj, cursele de 100 de km si de 40 de km urmand sa se desfasoare sambata.Duminica este programata festivitatea de premiere.In competitie s-au inscris peste 100 de alergatori, atat din tara, cat si din strainatate printre care si Sonja Braun, originara din Germania, care este castigatoarea editiei din 2014 a MT. Everest Challange Marathon.Participantii la competitie vor avea parte de surprize culinare pe parcursul traseului, astfel ca mai multi bucatari ii vor astepta cu mancare calda in locurile strategice ale cursei, aceasta fiind o premiera pentru cursele de profil din Romania.