Tibi Useriu da detalii despre starea sa de sanatate, dupa ce a ajuns la spital cu degeraturi

Useriu a scris pe Facebook ca este conectat la aparate si monitoare si a atasat si o fotografie cu el pe patul de spital."Asa, deci, a meritat?Pun pariu ca multi dintre voi va puneti intrebarea asta. Adica merita sa mergi la capatul lumii ca sa ingheti in somn, ca fetita cu chibriturile? Bineinteles ca merita! La fel ca fiecare secunda traita din viata asta.Iar ratarile sunt, de fiecare data, un profesor mai eficient decat orice triumf. Ele fac parte din poveste si trebuie sa fie asumate ca atare. Cum ar fi seria de ghinioane de la Tor de Geants, pe care nu o sa le uit cat oi trai.Acum sunt in spital, conectat la aparate si monitoare. Am o pijama ridicola, cu picatele. Timp de 5 zile, cam 6 ore pe zi, o sa fac un fel de dializa menita sa-mi dilate vasele sanguine. Apoi mi se va decide soarta. Mi-e rau, vad triplu si am senzatia ca imi crapa capul.In loc sa alerg prin salbaticie, cum mi-as dori, stau legat de un pat cu multe fire. In loc sa termin restul de 600 de kilometri pentru care am venit, am timp de confesiuni. Asta ma cam deranjeaza.Degetele de la piciorul stang nu le simt in continuare. Sunt basicate, umflate si arata dramatic. Medicii zic ca toate astea sunt semne bune, desi mie, sincer, nu-mi par. Am timp sa reflectez. E momentul ideal de sinceritate, in care sa te intrebi cum de ti s-a intamplat tocmai tie chestia asta. De ce? Ce cliseu.Si mai ales, sa te intrebi daca a meritat. Asta e genul de intrebare de pus la sfarsitul vietii, atunci cand tragi linie si te uiti inapoi la tot filmul, neintrerupt de reclame. O pun iata, mai devreme", a scris ultramaratonistul pe reteaua sociala De asemenea, Tibiu Useriu le transmite celor care se intreaba "de ce si-o tot cauta prin iaduri de gheata vedeta asta de carton" ca "merita din plin"."Criticilor de canapea si de tastatura, care se intreaba de ce si-o tot cauta prin iaduri de gheata vedeta asta de carton, o sa le spun ca da, a meritat din plin. Poate n-o sa inteleaga. Nu e important. Ce e important pentru mine, nu trebuie sa fie neaparat valabil pentru restul lumii, nu-i asa?Eu am venit aici cu un scop, ca intr-o misiune, calauzit de o cauza in care cred foarte tare. Si anume ca Via Transilvanica , drumuletul asta al nostru, s-ar putea ca, intr-o buna zi, sa ne uneasca mai mult decat toate festivismele centenare la un loc.Visez sa alerg intr-o buna zi toti cei 1000 de kilometri. Cu toate degetele de la picioare, daca se poate.Le multumesc, asadar, tuturor sutelor de necunoscuti care au facut donatii pentru cauza noastra. Lista e in continuare deschisa. Acest lucru imi spune ca suntem pe o cale buna. O cale care seamana mult cu o cursa extrema si pe care o vom duce la capat, fiindca alergam impreuna, intr-o mare si frumoasa echipa", a mai notat Useriu.Bistriteanul a povestit si cum a ajuns sa sufere de degeraturi."Asa si, cum s-a intamplat?Asta e o alta intrebare nepusa, la care ma simt dator sa raspund. S-a intamplat din prostia mea. Imi sta in gat sa o recunosc, dar fix asa e.In cursele astea petrecute in conditii extreme, nu are voie sa-ti scape absolut nimic. Trebuie sa fii 100% prezent, concentrat, atent la cele mai mici semne si detalii.Daca bietul Roberto Zanda nu si-ar fi pierdut luciditatea anul trecut, poate azi nu avea amputate ambele picioare, plus mana dreapta. A fost un caz dramatic, care a ridicat la maximum nivelul de alerta al organizatorilor de la Yukon Ultra.Povestea mea s-a intamplat asa. Ca de obicei, am pornit tare, cu o strategie clara in minte. Dupa aproape 100 de kilometri am ajuns in punctul doi de control.Eram pe pozitia a treia. Ma simteam bine si totul parea in grafic. Planul meu era sa dorm putin si sa plec inaintea numarului unu. Iar aici, adrenalina mi-a jucat o festa neasteptata.Ajunsesem in acest punct dupa o urcare si eram plin de elan. Am dormit doar doua ore. Afara. Asa era regula. Incalzit fiind si focalizat pe strategia de a trece in frunte, acolo unde imi place de obicei, am ratat din ecuatie doua detalii esentiale.Primul a fost temperatura. Eram convins ca sunt in jur de -20 de grade, insa, aveam sa aflu prea tarziu, the real feel era de -44! Al doilea a fost echipamentul. In sanie aveam incalzitoare, papucei de puf, ciorapi grosi, de toate. Le-am ignorat cu buna stiinta.M-am multumit cu o echipare usoara, necorespunzatoare, si asta a fost o mare greseala. Am intrat in sacul de puf imbracat prost si, fara sa am cea mai mica banuiala, in doua ore am inghetat frumusel, in somn.Noroc ca organizatorii au impus o regula noua de control medical al extremitatilor fiecarui participant care pleaca din punctele de control: nas, urechi, maini si picioare. Am pornit GPS track si m-am prezentat la controlul de rutina. Nu prea aveam rabdare, ma mancau talpile sa o tai. Nu simteam nimic in neregula, umblam perfect normal. Doar ca toate degetele de la piciorul stang imi erau albastre ca albastrul de Voronet.Cand am citit panica din ochii lor, am stiut ca lucrurile vor lua alta intorsatura decat in planurile mele. Viata are talentul sa ne surprinda uneori. Degeaba am protestat. Degeaba m-am dat cocos.A fost chemat un elicopter si, ca vantul, m-am trezit la spital. Din albastre, degetele se facusera acum negre. Si nu le mai simteam. Medicii au zis ca sunt degeraturi de gradul III. Drept urmare, ma trateaza cum stiu ei mai bine. Le sunt recunoscator", se mai arata in postarea de pe Facebook.Astfel, mai noteaza Useriu, "a incasat o noua lectie de bagat la cap"."Concluzii? Am incasat o noua lectie de bagat la cap. Natura trebuie respectata, cu ea nu e de joaca. La termometru e bine sa te uiti, nu sa te bazezi pe simturi. Decat sa mori ca un erou, mai bine te lasi salvat.Imi plac lucrurile neterminate? Nu, deloc. Stiu ca n-are nici o noima si suna a bravada, dar chiar acum, cum stau pe spate cu ochii in neon, indraznesc sa ma imaginez la anul din nou aici in Yukon, alergand prin pustiul alb, cu toate degetele la purtator sau fara.Regret ceva? Ca de obicei, nimic. Drumul cel adevarat sta mereu inainte. Va multumesc tuturor pentru incurajari, sustinere si ganduri bune. Va multumesc ca va pasa de Via Transilvanica. Sa ne reauzim sanatosi acasa", conchide postarea.Luni, Tibi Useriu a fost scos din concurs de organizatorii competitiei extreme Yukon Arctic Ultra dupa ce a suferit degeraturi