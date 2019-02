Tibi Useriu, scos din cursa extrema Yukon Arctic Ultra si dus la spital (Foto)

Ziare.

Organizatorii utramaratonului Yukon Arctic Ultra au decis, luni seara, sa il scoata din cursa pe Tibi Useriu, la 24 de ore dupa ce s-a dat startul competitei, dupa ce sportivul roman a suferit degeraturi grave la degetele piciorului drept si urmeaza sa fie transportat cu un elicopter la cel mai apropiat spital."Din pacate, acest telefon - asteptat cu sufletul la gura - ne-a adus vesti foarte proaste: Tibi a suferit degetaturi la degetele piciorului drept. Organizatorii l-au scos din concurs si incearca sa il transporte cat mai repede la spital, cu elicopterul.Speram ca nu e atat de grav precum pare. Toate gandurile noastre bune merg acum spre Tibi. Din pacate, aceasta cursa s-a oprit aici", a anuntat, luni seara, pe Facebook, Tasuleasa Social , asociatia pentru care Tibi Useriu a plecat, din nou, la un maraton extrem, unde ar fi vrut sa promoveze cel mai nou proiect, drumul Via Transilvania Tibi Useriu a parcurs peste 80 de kilometri in 24 de ore de cand s-a dat startul competitiei, la temperaturi extreme si printr-o zona salbatica a Canadei, la start termometrele aratand minus 38 de grade Celsius.Competitia este considerata mai dificila decat maratonul 6633 Arctic Ultra pe care bistriteanul Tibi Useriu l-a castigat de trei ori consecutiv, fiind mai lunga si desfasurandu-se printr-o zona salbatica.Tibi Useriu este singurul roman care s-a inscris in concurs, la proba de 700 de kilometri, alaturi de alti 41 de concurenti din alte state.Anul trecut un singur concurent a reusit sa duca la bun sfarsit cursa, iar alti doi au suferit amputatii severe din cauza degeraturilor, in cazul unuia dintre participanti medicii fiind nevoiti sa ii amputeze ambele picioare si mana stanga.Maratonul Yukon Arctic Ultra se desfasoara in perioada 3-16 februarie 2019 si presupune parcurgerea prin salbaticie a unei distante de 430 de mile (aproximativ 700 de kilometri).Cursa se desfasoara pe traseul Whitehorse (start) - Muktuk - Dog Grave Lake - Braeburn - Ken Lake - Carmacks - McCabe - Pelly Crossing - Pelly Farm - Scroggie Creek - Dawson City (sosire) .